荷里活廣場兇案｜行兇短片廣泛流傳　精神健康會討論立法禁散播

鑽石山荷里活廣場本月2日發生兇殺案，整個行兇過程被閉路電視拍攝到，短片廣泛傳閱。精神健康諮詢委員會今日傍晚（9日）召開諮詢委員會會議，主席黃仁龍會議結束後見記者時表示，遺憾片段流出，惹起很多社會人士不安，呼籲傳媒在報道事件時應考慮相關因素而做平衡報道。他又強調，今次事件是個別事件，不要將精神疾患與暴力行為掛勾。



被問到有否計劃立法禁止傳閱犯案片段，署理醫衞局局長李夏茵表示，諮詢委員會有討論過相關事宜，但暫時未有打算要刑事化。



黃仁龍對行兇短片流出感到遺憾

當日發生兇案後不久，網上已流傳紀錄了整個行兇過程的閉路電視片段。精神健康諮詢委員會主席黃仁龍會議結束後見記者時，主動提及相關情況，指對片段流出感到遺憾，因相關片段惹起很多社會人士不安，呼籲傳媒在報道事件時應考慮相關因素而做平衡報道。

黃仁龍強調，今次事件是個別事件，大部分精神疾患患者在及早介入及接受治療後，都可以正常生活。他重申不要將精神疾患與暴力行為掛勾，事實上有統計指有精神疾患而有暴力行為的比率比一般人低，故不要對精神疾患患者有不必要的恐懼。

李夏茵：平機會有就傅媒報道暴力畫面提供指引

被問到會否計劃立法傳閱片段需負刑責，李夏茵表示，諮詢委員會有討論過相關事宜，但暫時未有此打算。她表示，據其了解，平機會早前都有就傅媒報道暴力畫面時提供指引，惟時間久了，可能要再宣傳一下，希望傳媒在報道相關新聞時可以作出平衡，以免引起市民不安。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案後現場情況▼

