精神健康｜政府擬收緊病人有條件釋放機制　前社工倡宜鬆不宜緊

因應接連發生涉及精神病人的傷人案件，醫管局早前展開檢討「有條件釋放」機制討論，預料在下月提交予精神健康諮詢委員會再作討論，當局研收緊條件。 曾為前線精神健康社工、中大社工系講師丁惟彬則認為，檢討宜鬆不宜緊，他解釋指現時法律容許醫生可以按病人情況定位不同條件，如病人違反條件即會被召回醫院，惟相關病人或基本情況沒有變差，倡先精神評估相關病人才要求其入院。



精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，暫未知現時的檢討方向為何，但建議其中一個方向可為定期覆檢個案，因現時機制下無定期覆檢個案，意味著如病人不懂自己上訴，或需背負相關身份一輩子。



1300名病人屬「有條件釋放」 13年增一倍

根據現行的《精神健康條例》（第136章），為協助曾有刑事暴力行為或有使用刑事暴力的傾向，但病情已趨穩定的病人能重返社區生活，醫院現時可容許讓病人在特定條件下出院，特定條件包括居住在指明的地方、接受社區跟進、定期覆診及服用醫生所處方的藥物等。據醫管局早前回覆，現時跟進的病人中約1,300名病人屬於「獲有條件釋放」，較 2010年時有650病人多逾一倍。

2017年精神健康檢討報告提出擴大適用病人類別

醫管局早前展開檢討「有條件釋放」機制討論，預料在下月提交予精神健康諮詢委員會再作討論。2017年精神健康檢討報告提出40項建議中，曾建議醫管局檢討「有條件釋放」機制，當中考慮涵蓋範圍擴大至包括曾證明有高風險自殺的病人、或情況惡化至可能對他人構成危險，但沒有違反釋放條件的患者。

不過，據港大在去年訪問47名「有條件釋放」機制的患者研究顯示，大部份患者對需遵守不同醫生立下的條件有無力感，亦有患者直言自己並不被納入去討論自己的情況。研究認為有必要檢討相關機制，以更好地保障權利以及受其影響的個人的生活質量。

丁惟彬認為，相關檢討宜鬆不宜緊，因現時法律容許醫生可以按病人情況定位不同條件，如病人違反條件即會被召回醫院，惟相關病人或基本情況沒有變差，倡先精神評估相關病人才要求其入院。

社區組織協會幹事阮淑茵。（資料圖片）

阮淑茵則表示，暫未知現時的討論方向為何，惟她同意現時機制需要檢討。她指出，有別於住院病人每住滿一年即要覆檢個案，以判定其是否需要繼續住院；「有條件釋放」機制並不會定期覆檢個案，意味着如病人不懂向精神健康覆核審裁處上訴，或需背負相關身份一輩子。