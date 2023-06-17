黃鴨｜周日巡遊後謝幕　幕後「功臣」24小時下海看天：極具挑戰性

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）上周六（10日）正式展出，不過時光匆匆，黃鴨僅在維港「沐浴」10日，便將於明日（18日，星期日）「回家」。人人理所當然將焦點放在兩隻黃鴨身上，其實背後靠一班工作人員合力工作促成，這十日來天氣變幻莫測，令他們幾乎不眠不休看守。



主辨方AllRightReserved的兩位工作人員Theo和Takki分別從事前線及後勤工作，他們異口同聲表示，守護兩隻黃鴨的過程相當具挑戰性，需要全天候24小時貼身照顧，更要密切留意着天氣情況，才能把最理想狀態的黃鴨呈現在公眾眼前。



巨型黃色橡皮鴨6月10日正式展出，主辨方AllRightReserved的兩位工作人員Takki（左）和Theo（右）分別從事後勤及前線工作，他們異口同聲表示，守護兩隻黃鴨的過程相當具挑戰性。（廖雁雄攝）

早上6時「下海」檢查 之後全程留港上守候

前線工作人員Theo主要負責活動統籌的工作，他指出，黃鴨位於維港海面上難免有盲點，故他每朝早上6時便坐船下海查看兩隻黃鴨的狀況，在海上反覆檢測，之後的時間則要留在維港兩岸不同地方繼續觀察：「要擺一個藝術品喺戶外其實係好大挑戰，唔能夠掉以輕心，基本上要24小時全天候去睇住佢嘅狀態。」

在海面上擺放大型裝置藝術品亦帶來另一重的挑戰，他說，前線工作其實相當依賴後勤工作人員的支援，「令我哋知道現場嘅天氣有咩變化，會提供天文台嘅情報畀我哋；比如知道邊到有雷暴，叫公眾小心啲，因為如果有雷暴真係好危險 ，有市民會喺空曠地方影相，唔記得要留意天氣。」

巨型黃色橡皮鴨6月10日正式展出，為期10日，期間背後有一班工作人員不眠不休工作，守護著兩隻黃鴨。（廖雁雄攝）

用吹風機維持黃鴨「脹卜卜」 需確保電力供應正常

每日約有8至10位的前線人員輪流貼身監察兩隻黃鴨的狀況，除了留意天氣外，他指出，黃鴨要每日維持「脹卜卜」亦需要長時間使用吹風機，故電力同樣是相當重要的一環，「要打醒十二分精神，去檢查電線會唔會移咗位，又或者保險掣、水掣會唔會跳咗掣。」

兩個星期照顧黃鴨的工作日常令他長期暴曬，膚色也反映出來；又要在風雨下緊守崗位，可謂相當辛苦。但他認為相當值得。他亦因照顧黃鴨的工作需要反應迅速、貼身照料，這兩星期以來原本家住屯門的他，亦為此搬到鄰近的灣仔酒店暫住。

我哋最終嘅目的好簡單，好想兩隻鴨安安全全，帶到開心畀香港人，希望每個人嚟到都開開心心，見到隻鴨穩穩陣陣就最開心。 負責活動統籌工作的Theo

巨型黃色橡皮鴨6月10日正式展出，為期10日，期間背後有一班工作人員不眠不休工作，守護著兩隻黃鴨。（廖雁雄攝）

市場推廣工作員變天氣報告員

另一後勤工作人員Takki本主要負責市場推廣工作，她說因前線工作人員工作繁忙未必及時能查看天氣預報，她便獲委以重任，負責每小時匯報天氣，以便同事可更妥善看護好兩隻黃鴨，「第一樣嘢係要睇風向，要知道吹到幾公里一個鐘為之幾多級風，會對鴨仔有影響；同埋會知道原來吹西邊風，其實係冇高樓大廈擋住，對鴨仔影響係最大。」

她提到在展出期間亦不時遇上在十年前已觀賞過黃鴨的「鴨粉」，「見返一對情侶十年前仲拍緊拖，到𠵱家已經生兒育女，好多謝一班鴨粉、多謝鐘意呢隻鴨嘅所有人 。」

黃鴨離別前的海上巡遊，將於周日約下午1時開始，她特別呼籲當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，提醒市民可於維港兩岸不同地方觀賞。她又指，當日巡遊結束後黃鴨將會排氣回收，回到青衣船廠，期望未來有機會帶到其他地方展出。

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