睽違三年！廣東今年229場龍舟賽　百年老龍「東坡號」繼承者啟航

與龍舟賽暌違三年後，今年廣東各地舉辦龍舟賽事的熱情被重新點燃，龍舟賽呈井噴態勢。據不完全統計，今年廣東各地舉辦的龍舟賽多達229項，其中國際級、國家級賽事各1項，省級、市級有4項和6項，其他200餘項龍舟賽均為縣區、鎮街乃至村一級，覆蓋南粵各地。



位於廣州天河的車陂村，村民們近幾個月也在為備戰龍舟賽事而忙碌著。6月15日，他們先是舉行一場鎮級的車陂龍舟邀請賽，17日又將組隊參賽廣州國際龍舟邀請賽。﻿



過往為村裡服役155年的「東坡號」老龍舟今年暫時「退役」。6月14日，在車陂村的晴川蘇公祠，作為沿襲廣府悠久龍舟文化歷史的新標籤，仿照百年老龍的「新東坡號」龍舟，完成採青和點睛儀式後「復活蘇醒」，踏浪而去。



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



雨滴從祠堂的灰瓦滑落，發出「滴嗒滴嗒」的聲響，時光也徬彿在這一刻倒流：眼睛炯炯、鱗甲閃閃的龍頭令祠堂熠熠生輝，厚重的歷史感撲面而來。一場淅淅瀝瀝的小雨，廣州市級非遺文化傳承人蘇應昌稱之為及時雨，他興奮地說：「沒有風雨，就不是我們的東坡號啦！這雨是個好兆頭，大吉大利！」

「餓了三年的龍，吃飽才能精神抖擻」

龍舟在珠江底沈睡了三年，扒龍舟的傳統活動，車陂的村民們也等待了三年，如今正式回歸。「以前的龍舟活動我們在3月初會陸續開始，但今年是老人一早催、年輕人一直追，春節後就已經開始籌備了。從龍舟活動到龍舟飯，今年都要比往年更為豐富。」蘇應昌開玩笑地表示，「老龍已經餓了三年，吃飽了才能精神抖擻。」

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在晴川蘇公祠，採青、點睛儀式莊重而神秘。金光閃閃的四個龍頭放置在祠堂正中間的桌前，龍頭貼滿紅色幸運符，頭掛紅色彩球寓意鴻運當頭，龍頭插上一早從珠江邊採回的禾苗，木槳、羅傘、鑼鼓等龍舟用具在清洗後已煥然一新。

在主持人「順風順水，龍頭順到龍尾」的一聲聲祝福中，龍眼葉水灑向龍頭、龍尾、羅傘、銅鑼、大鼓、幡旗，並以新筆蘸朱砂，點龍頸、龍舌、龍牙和龍尾，寓意平安如意，最終在萬眾期待中為龍眼畫上點睛之筆。

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伴隨著放滿禾苗的「聖水」灑向祠堂的每一個角落，潑向眾人，祠堂的每一個人都露出燦爛的笑容。俗話說，沈睡中的龍，食了青才精神。儀式後被賦予生氣的龍頭猶如騰雲駕霧般「蘇醒」，活靈活現！

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龍舟從沈睡中「醒」來後，蘇氏子孫的男壯丁們莊重地抬起龍頭、羅傘、鑼鼓和木槳，在鞭炮聲中，奔向祠堂邊的河湧。他們在龍舟上裝好龍頭、龍尾，是謂「旺龍」，貼上幸運符，插上羅傘幡旗，擺正鑼鼓。伴隨著一聲「搖起」！男丁們動作整齊劃一，在擲地有聲且富有節奏感的「嘿呦嘿呦」聲中，浪花飛濺而起，「新東坡號」龍舟破浪前行。

車陂村民踏上「新東坡號」龍舟。（羊城晚報）

而此時，村中的老者們在忙著派利是，見者有份；女眷們則在趕著做龍舟飯，剛剛出鍋的芋頭扣肉色香味俱全。在儀式結束後，村民們歡聚一堂品龍舟飯，不管什麼人都可以食用，以廣結「龍緣」，遍得「龍福」。

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蘇氏子孫中的一名5歲小男孩儀式感十足，一會雙手合十祈禱祖先保佑，一會小心翼翼地觸摸著龍頭，想摸又怕的神情笑翻全場。身為儀式上的最小男丁，他與父親一同坐上龍舟，拿出自己的小木槳，有模有樣地與長輩們奮楫爭先，

躍躍欲試的小男子漢讓這場莊重的儀式增添了祥和的氛圍。而圍在河湧岸邊的村民紛紛掏出手機，對著舟上划槳的壯小伙喊道：「趕快拍一張，已經等了三年啦！」

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對於採青儀式，已組織龍舟活動近十年的蘇應昌表示傳統不能丟，「我們把龍舟的用具清洗得乾乾淨淨，相當於把房子重新佈置翻新，希望把完整的傳統採青儀式呈現給大家。禾苗是中國農耕文化的代表植物，寓意風調雨順，五穀豐登。」

「龍舟探親」成為傳統

經過起龍、採青和點睛儀式後，「沈睡」在水底的龍舟被「喚醒」，沿襲千年的端午扒龍舟序幕也將由此拉開。

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在中國歷史的長河中，對於龍，人們崇拜它、畏懼它。龍舟是人類對龍的一種擬像，扒龍舟則是人類在河湧中演給神看的戲劇，以這種方式祈求風調雨順、蠶豐魚肥。

6月22日端午節，早前有龍舟於鴨脷洲龍竇舉行開光儀式，龍舟之後下水，由划手親自試水。（資料圖片／林靄怡攝）

廣州的村民伴珠江水而居，水網密布，縱橫交錯的河湧連接著各個村落。農歷四五月，是廣東地區天氣最為多變的時期，暴雨、颶風時不時不期而至，人們以扒龍舟和龍舟競渡的方式，賦予龍舟以意志和思想，禳災度厄，祈福迎祥。

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關於嶺南龍舟競渡最早的文獻記載出自唐代李貞的詩詞：「峽山晴帶霞，峽水倒流花。芳渚停千舫，寒潭浸幾家。飛舟海客度，急鼓醉人撾。何處來神女，凌波出水涯。」珠三角地區一年一度的端午扒龍舟傳統活動，是嶺南水鄉傳承多年的習俗。龍舟離不開綠水，獨特的嶺南龍舟文化也依託一方綠水散髮出獨特的魅力與生命力，傳承千年，底蘊深厚，源遠流長。

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珠三角地區在扒龍舟的儀式上略有差異，但大體一致，主要分為起龍、採青、點睛、吃龍舟飯、趁景、鬥標、藏龍、散龍等儀式。

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民諺雲：「四月八，龍船透底挖。」起龍是龍舟文化的重要組成部分，是水鄉人忘不了的鄉愁。傳統龍舟大多由坤甸木製成，浸水堅韌更易保存，每年端午扒完龍舟後，人們將龍船深埋於河沙之下，第二年端午前又挖出來，清理、維護，打響鑼鼓喚醒潛龍。傳統的起龍儀式不僅預示著龍舟節日的到來，更點燃了龍舟健兒向水而生、賽龍奪錦的豪情，也喚起了街坊守望相助的鄉情。

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水成為貫通村與村之間的紐帶，龍舟則充當「社交工具」，成為各村民俗和文化交流的橋梁。在廣州，龍舟「探親互訪」是村落之間、宗族之間的走親戚活動，同時也是一次展示各村實力和風采的表演，讓村落之間的關係更為緊密融洽。

在端午前，各個村會向兄弟村、老表村發出邀請，兄弟村、老表村收到請柬就會欣然應約，請龍舟前來是「招景」，龍舟應邀而來聚會叫「應景」，人們來看龍舟叫「趁景」。蘇應昌認為，龍舟「探親」是廣州的傳統習俗，龍舟文化也早已完全融入宗族和村落之間。

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在趁景「熱身」將儀式感拉滿後，最為精彩刺激的鬥標將上演，鬥標即「鬥龍舟」，也就是龍舟競渡，這是水上速度、力量與激情的碰撞。木槳翻飛，浪花四濺，龍舟踏浪飛起，劈波斬浪，生動展現了龍舟健兒奮發向上、拼搏進取的龍舟精神。嶺南文人曾這樣描寫明清時期民間的龍舟競渡盛況：「粵人習海，競渡角勝，而大舟比常制猶異，十餘年始一舉。船廣可三丈，長五之。龍首至尾，金光奪目，迭彩如層樓……」

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扒完龍舟後，龍頭將供奉在龍王廟，船身將埋入河床沙泥中，這就是「藏龍」，在河道里用淤泥圍成一個龍船坳，將龍船推進去後，在坳裡面插上幾根竹子，再把龍船上的活動塞拔開，讓船身沈入水中，以便第二年挖出來再用。

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扒龍舟的結束以「散龍」為標誌，大家拜祭還神，感謝神靈保佑龍舟活動圓滿謝幕，並將龍船標（旗幟）存放於祠堂中，以最後一頓龍舟飯結束一年的龍舟盛況。

車陂村民裝上龍頭、龍尾、羅傘等龍舟用具。（羊城晚報）

龍舟精神讓人有歸屬感認同感

據蘇應昌介紹，擁有百年歷史的「東坡號」龍舟因使用頻繁，船體部分出現變形、腐化，出於安全考慮，他們決定以百年老龍為原型打造出一條「新東坡號」龍舟。新龍舟長39.1米，寬1.2米，總重量達5.5噸，村裡人扒它的第一感受是舒適、安全。

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據悉，車陂村將派出4條龍舟出戰即將於6月17日舉辦的2023年廣州國際龍舟邀請賽。其中，「新東坡號」龍舟將參加彩龍競艷項目，在主題和裝飾的設計上，也將集全村人的智慧，重點展示車陂村的龍舟文化和底蘊傳承。

當記者問到主題設計的細節時，蘇應昌賣了一個關子，「暫時要保密！待到龍舟賽讓你們一睹它的風采！」為了能在彩龍競艷環節完美呈現車陂村民的精神風貌和積極、樂觀、向上的生活態度，車陂的村民們已夜訓近兩個月，每晚練個兩小時，揮汗如雨，暢快舒心，「兄弟同心，別提多痛快！」

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蘇應昌感慨道，龍舟節的熱鬧景象好似春節，讓所有人有了歸屬感和認同感，「村民們平常都分布在全國各地，沒有哪個節日能夠讓大家從五湖四海歸來。現在都比以前富裕了，大家對生活的訴求也變得更簡單了，以前是競爭，現在是祈求平安、幸福，而扒龍舟就是有這種魔力，能夠讓所有人聚集在一起，開開心心地乾一件事，這已經成為一種習慣，或者說是一種生活方式。」



廣東佛山順德樂從是有名的龍舟之城：

龍舟就是一個村落的靈魂！扒龍舟不僅體現了他們對水的感恩之情，也是對未來生活的美好祝福，更反映出村落的文化自信和凝聚力。

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龍舟競渡，是一場意志力的比拼、毅力的對決和團隊協作能力的考驗。「很多事情往往人越多越難調和，想讓近百名龍舟健兒駕馭龍舟，必須要默契到好似一個人划槳的程度，從慢慢適應到掌控，再到最後能指揮、能主導，在這個過程中，村民們收穫了自信，也更信任彼此，這樣他們才能整齊劃一地划槳，在相互加油打氣的氛圍中，讓龍舟疾馳而去。」

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廣府龍舟文化既是傳統文化的遺留物，也扎根於現代生活中。在這場力與美、人與自然的和諧交融中，喜慶、開心、親和等情愫共生，人們從中收穫了親情、友情與愛情，感受著傳統與現代擦出火花，相映生輝。廣府龍舟文化的傳承，在村民們一聲聲「嘿呦嘿呦」的吶喊聲中，源遠流長、經久不息。