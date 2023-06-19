望覺堂賢貞幼稚園爆急性腸胃炎　涉18學童6職員　兩人須入院

旺角中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園疑爆發的急性腸胃炎個案，涉及18名學童，包括12男六女，年齡介乎三至五歲，以及六名職員，他們自6月14日起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵，當中兩人須入院，經治理後已出院。全部病人情況穩定。



(學校網頁截圖)

衞生署衞生防護中心指，個案涉及18名學童，包括12男六女，年齡介乎三至五歲，以及六名職員，他們自6月14日起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵，八名學童已求醫，當中兩人須入院，經治理後已出院，全部病人情況穩定。

中心流行病學調查顯示，爆發個案中有學童曾於校內嘔吐，其他學童和職員亦陸續出現腸胃炎病徵，認為爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心又派員到幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園進行醫學監察。

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：



保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

