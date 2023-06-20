七一｜千間食肆推七一折、贈現金券　餐飲協會：冀吸市民留港消費

為慶祝七一回歸26周年，政府、公營機構和餐飲業界將推出多項優惠活動。其中，有超過1000間食肆響應，就指定菜式或餐飲品提供七一折優惠。有餐飲業界人士表示，部分食肆更會送贈現金券，金額由20元至200元不等，希望能吸引市民及旅客消費，料優惠活動能提升生意約15%至20%。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指協會將積極配合政府七一慶回歸優惠活動，鼓勵食肆推出七一折優惠，相信能夠營造歡樂氣氛。（資料圖片／龔嘉盛攝）

特定菜式、飲品、套餐有七一折 部分贈現金券

香港餐飲聯業協會會長黃家和指協會表示，業界將積極配合政府七一慶回歸優惠活動，鼓勵食肆推出七一折優惠，相信能夠營造歡樂氣氛，初步估計有逾千間食肆響應，外賣茶飲店也會參與其中。

黃家和指，並非所有食肆都能提供全單七一折優惠，但會考慮在特定菜式、飲品或套餐提供七一折扣。他續指，部分食肆甚至送贈顧客現金券，吸引再次光顧。而現金券金額則視乎餐廳類型而定，如20元、100元或200元等。

被問及疫後剛復蘇，食肆推出大優惠會否蝕本，黃家和表示，食肆未必提供全單七一折優惠，相信不會出現該情況。他舉例在酒樓點四道菜，只有一道菜有七一折優惠，故不會血本無歸。他強調，優惠活動的目的是「最重要有客人來」。

料生意額較去年同期升15%至20%

黃家和表示，留意到每逢週末，不少港人到內地一日遊，間接令餐飲業生意冷清，期望藉大型回歸活動，營造消費氣氛，吸引市民留港消費，亦能吸引更多旅客訪港，預料今年七一食肆生意較去年同期增長15至20%，

不過，長遠而言，黃家和認為，業界生意不能單靠一日優惠活動，希望政府可以舉辦更多大型活動帶動市面人流和消費。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，會積極呼籲會員參與推出優惠活動，讓會員彈性決定優惠內容。（資料圖片／歐嘉樂攝）

食肆彈性決定優惠內容

優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，會積極呼籲會員參與推出七一優惠活動，讓會員彈性決定優惠內容。他舉例指，食肆可以決定哪些產品有折扣，如指定套餐、飲品等，但相信未必有很多食肆能做到全單七一折。

至於提供現金券，他則認為，由於時間緊迫，部分食肆未必會印現金券。黃傑龍指，由於優惠活動只做一日，無法評估對生意額的影響，但對活動持樂觀態度，相信能帶動暢旺人流。