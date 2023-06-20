七一｜千間食肆推七一折、贈現金券 餐飲協會：冀吸市民留港消費
為慶祝七一回歸26周年，政府、公營機構和餐飲業界將推出多項優惠活動。其中，有超過1000間食肆響應，就指定菜式或餐飲品提供七一折優惠。有餐飲業界人士表示，部分食肆更會送贈現金券，金額由20元至200元不等，希望能吸引市民及旅客消費，料優惠活動能提升生意約15%至20%。
特定菜式、飲品、套餐有七一折 部分贈現金券
香港餐飲聯業協會會長黃家和指協會表示，業界將積極配合政府七一慶回歸優惠活動，鼓勵食肆推出七一折優惠，相信能夠營造歡樂氣氛，初步估計有逾千間食肆響應，外賣茶飲店也會參與其中。
黃家和指，並非所有食肆都能提供全單七一折優惠，但會考慮在特定菜式、飲品或套餐提供七一折扣。他續指，部分食肆甚至送贈顧客現金券，吸引再次光顧。而現金券金額則視乎餐廳類型而定，如20元、100元或200元等。
被問及疫後剛復蘇，食肆推出大優惠會否蝕本，黃家和表示，食肆未必提供全單七一折優惠，相信不會出現該情況。他舉例在酒樓點四道菜，只有一道菜有七一折優惠，故不會血本無歸。他強調，優惠活動的目的是「最重要有客人來」。
料生意額較去年同期升15%至20%
黃家和表示，留意到每逢週末，不少港人到內地一日遊，間接令餐飲業生意冷清，期望藉大型回歸活動，營造消費氣氛，吸引市民留港消費，亦能吸引更多旅客訪港，預料今年七一食肆生意較去年同期增長15至20%，
不過，長遠而言，黃家和認為，業界生意不能單靠一日優惠活動，希望政府可以舉辦更多大型活動帶動市面人流和消費。
食肆彈性決定優惠內容
優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，會積極呼籲會員參與推出七一優惠活動，讓會員彈性決定優惠內容。他舉例指，食肆可以決定哪些產品有折扣，如指定套餐、飲品等，但相信未必有很多食肆能做到全單七一折。
至於提供現金券，他則認為，由於時間緊迫，部分食肆未必會印現金券。黃傑龍指，由於優惠活動只做一日，無法評估對生意額的影響，但對活動持樂觀態度，相信能帶動暢旺人流。