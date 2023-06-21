中年母抱出生16天女兒上天橋　道歉後將女扔下　十分自責認殺嬰罪

中年母親清晨獨自抱著僅出生16天的女兒行到青山公路天橋時，聲稱有強烈衝動想扔下女兒，便伸手出欄桿，向女兒道歉後放手，之後下橋看情況並報警。女嬰送往醫院後證實不治。中年母今（21日）在高等法院承認一項殺嬰罪，案情透露被告被捕後透露，她誕下女兒後感到焦慮，擔心女兒長不大，又因要通宵餵食至筋疲力盡。她曾向丈夫透露有自殺及殺嬰意圖，丈夫僅叫她放鬆及不要想太多。案發當日，她因擔心女兒哭聲會吵醒丈夫才帶女兒離開。法官形容事件屬悲劇，把案押後至7月5日判刑，並稱若報告正面，傾向判處感化。



被告求情稱十分自責

被告梁嘉儀（42歲，秘書），承認於2022年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為而將嬰兒從天橋拋下，導致並不足12個月大的嬰兒死亡。辯方求情指，被告事後感到十分自責，這件事對被告已是懲罰。

被告梁嘉儀事發後由警員帶走及問話。(詳看下圖)

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從天橋拋下女兒後再下橋看情況

案情指，被告與丈夫於2013年結婚，2022年2月剖腹誕下女嬰，家中聘有家庭傭工。案發當日清晨5時許，被告抱著女嬰到達青山公路附近，從天橋上將女嬰扔至地下。被告其後到天橋下查看女嬰的情況並報警。救護車約15分鐘後到場，當時女嬰仍有脈搏及呼吸。

女嬰顱骨骨折並有腦損傷

女嬰隨即獲送往嘉烈醫院接受治療，同日早上約10時證實不治。屍檢報告指，女嬰頭部有廣泛性鈍傷，包括融合性頭皮瘀傷、顱骨骨折、急性蛛網下腔出血及腦損傷，傷勢與高處墜落情況吻合，其死因為頭部受傷。

案發天橋在深井青山公路附近。(詳看下圖)

通宵餵食感筋疲力盡

被告在現場被捕。她在警誡下稱女兒不斷在哭泣，她無法照顧女兒而把她拋下天橋。被告同日的警誡會面下透露，她出院後對照顧女兒感不開心及焦慮，擔心女嬰不會長大，又因要通宵餵食而感筋疲力盡。她曾在網上搜尋產後抑鬱的資訊，又曾向創價學會成員談及事件，對方只叫她保持樂觀。

有強烈衝動想扔下女兒

案發前一日，被告數日未能入眠感疲倦，和丈夫說她想自殺或殺死女嬰，丈夫則叫她放鬆及不要想太多。及至案發當日，被告擔心女嬰的哭聲會吵醒丈夫，所以將嬰兒帶離家中。當她走到涉案天橋盡頭時，有強烈的衡動想將女嬰扔下女嬰。她便將女嬰抱到天橋欄桿外，並在向女嬰道歉後放手。

被告被捕後還押小欖，精神科醫生指被告案發時仍未從分娩的影響中復元，並或受哺乳期影響。

案件編號：HCCC 68/ 2023