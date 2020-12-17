3個月女嬰遭獨留37小時致死　親父誤殺罪成　官斥不負責任囚58月

年紀相差20年的夫婦與初生女兒居於元朗村屋，惟妻子稱感壓力要放鬆而清晨離家。丈夫聲稱為「嚇」妻子而「仿效」對方，同樣離家前往內地。妻子返家時，被獨留家中達37小時的女兒面部向下，遭枕頭和被子遮蓋，因窒息去世。女嬰父親早前被陪審團審裁定謀殺罪脫，但誤殺罪成。高等法院法官今（17日）判刑時指，本案是悲劇，而被告當日留下女兒在家的決定屬愚蠢和不負責任，最終決他監禁4年10月。

42歲被告張應輝，原被控於2018年8月22日在香港，謀殺三個月大零兩日的女嬰張嘉雯。

案情指，曾有兩段婚姻的被告，於2017年認識較他年輕20歲的盧殷童，兩人迅即拍拖，盧並懷有本案女嬰。兩人之後搬入涉案村屋並結婚，盧於2018年5月誕下女兒。

事件發生經過。(詳見下圖)

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發訊息指妻會後悔一世

盧因照顧女兒壓力大，於2018年8月21日凌晨近4時離家，返回內地。被告多番聯絡盧，她於22日凌晨才回覆，被告欲在訊息中指「你以後可以出去玩，你今日做嘅嘢你會後悔一世」。

法醫指女嬰窒息致死

盧於23日中午返家，當時女兒扒在床上，有被子遮蓋，被子上有兩個枕頭。而盧揭開被子，發現女兒面色發紫。盧立即通知家人和報警。惟到達的救護員替女兒急救後，但不果。法醫指，女嬰的死因為窒息，而飢餓和脫水亦導致其去世。

盧當時透過訊息和致電對方，把女兒死訊告知被告。被告在案發後數天，向盧發訊息，包括：「你有幾可憐呀，你先係罪魁禍首，害死個女係你」。

自辯稱想嚇妻子

被告自辯指，盧於同年7月開始，會晚上外出「飲糖水」，有時甚至徹夜未歸。他於21日早上醒來，發現盧失去蹤影。同日晚上，被告決定跟盧一樣離家，圖「嚇」對方，並以為盧於22日返家。

聲稱離開前女兒打側睡

他指，女兒當時打側入睡，身上未有枕頭和被子。被告當時11時許離家，並經羅湖離港，惟盧於23日告知女兒的死訊。

因對女兒的去世感內疚，被告留在內地反省和冷靜，遂同年10月7日返港自首。

案件編號：HCCC 253/2019