西九法院涉走犯　案件下月轉區域法院處理　兩名男被告繼續還柙

西九龍裁判法院「掉包」走犯案，無業男子涉嫌企圖收酬與一名遭還押的販毒案被告交換身份，以讓對方冒認他後外出逃逸。兩男被控誤導警員等罪，案件今（21日）於西九龍法院再提堂，控方改控妨礙司法公正，並加控轉讓文件等2罪。裁判官批准控方申請，把案轉介至區域法院處理，並押後至7月11日在區院再訊，期間兩名被告還押。



被告陳樹華（37歲，售貨員）及林景浩（24歲，無業），同被控妨礙司法公正罪，指二人於2023年4月10日，在長沙灣通州街501號西九龍法院大樓A座2樓4號男子警察羈留倉，意圖妨害司法公正，即陳虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林，而林則容許此掉包。

兩名被告陳樹華及林景浩，涉在西九龍法院羈押下掉包。（資料圖片）

林另被控將文件轉讓給他人罪，指他於同日同地，無合法權限或合理辯解，而將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳。

陳另被控在合法羈押下逃走及使用屬於他人的文件兩罪，指他於同日同地身為高級警員52498合法羈押下的人，而從該警員的合法羈押逃脫；並在同月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於林申請香港永久性居民身份證收據。

案件編號：WKCC2686/2023