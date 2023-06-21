孫玉菡︰領養兒童成功率與外籍家庭並無關係　社署按不同條件配對

以本港寄養家庭為主題的電影《流水落花》為寄養問題帶來關注，勞福局局長孫玉菡今日（21日）表示，截至今年3月底，共有122個準領養家庭等待領養兒童，而2022至2023年度共42宗個案獲法庭頒發領養令，當中38%領養家庭有非華裔成員，因此領養兒童成功率與族裔無關係。



他解釋，寄養服務只是臨時照顧安排，相反領養家庭的養父母，法例上享有與親生同等的權利和地位，因此社署按經濟條件、教育程度等多個要求作出評估及配對。



領養與寄養性質截然不同 寄養只是臨時照顧

新民黨立法會議員容海恩在立法會質詢政府領養及寄養兒童等問題，勞福局局長孫玉菡以書面回覆表示，領養與寄養的服務性質截然不同，兩者對申請人的要求及評估有別，社署按經濟條件、教育程度、終身照顧承諾、刑事紀錄查核、健康狀況查核等條件，再作出配對。

．領養服務︰為那些因父母未能或不願給予照顧的兒童尋找永久和穩定的家庭。當法庭批出領養令後，領養兒童在法律上即享有與親生子女同等的權利和地位。有關該兒童的管養、贍養和教育的一切權利、職責、義務和法律責任歸屬領養父母。



．寄養服務︰為臨時照顧安排，為因特殊家庭情況而暫時缺乏父母照顧的兒童提供臨時的家庭式住宿照顧服務。



以最符合兒童的利益考慮安排到領養家庭

孫玉菡解釋，若兒童的父母或監護人在照顧方面遇到困難，兒童未能在原生家庭居住，社署將安排寄養服務，並繼續向原生家庭提供輔導，期望在可行情況下，讓兒童與親生父母重聚。

惟評核結論認為領養最符合該兒童的利益，社署便會按照《領養條例》安排，讓該兒童可以盡快在永久的家庭中得到照顧。

截至3月底共122個準領養家庭 華裔佔61%

被問到有意見反映，正等待領養兒童的家庭中，有外籍成員的家庭將較快成功領養。孫玉菡表示，截至2023年3月底，共有122個準領養家庭等待領養兒童，其中61%為華裔家庭，39%為非華裔，或華裔混合不同種族的家庭。

而2022至2023年度獲本港法庭頒發領養令的42宗個案中，62%為華裔家庭，38%為非華裔或華裔混合不同種族的家庭。因此相關數據顯示，申請領養的成功率與家庭成員族裔並無關係。

此外，按現行安排，社署不會在寄養家庭申請領養期間，暫停該家庭的寄養服務。然而，若發現寄養家庭刻意影響兒童的領養意願、妨礙領養配對的公平性、破壞或阻撓兒童長遠福利計劃等，社署則可採取相應行動，保障兒童的最佳利益。