社署指目前200多名兒童等候寄養　已婚或單身都可成為寄養家長

社會褔利署署長李佩詩今日（14日）出席「全城參與寄養服務」活動指，目前約有880名兒童正在接受寄養服務，登記寄養家長則有逾900人，由於部份寄養家長未能成功配對，仍有200多名兒童等候合適寄養服務。



社署今日聯同11間營辦寄養服務機構（14日）舉辦「全城參與寄養服務」活動，透過攤位遊戲和專題展覽，增進市民對寄養服務的認識。李佩詩致辭時指出，登記寄養家長共有逾900人，並有880名兒童正在接受寄養服務，由於部份登記寄養家長未能成功配對，目前仍有200多名兒童正在等候合適寄養服務。

她表示，寄養服務為因家庭問題而未能得到家人適切照顧的兒童提供家庭式的住宿照顧服務，讓他們在寄養家長的關懷下健康成長。社署會繼續重點發展和宣傳寄養服務，鼓勵更多有愛心的人士成為寄養家長，又呼籲更多有心有力的市民投入寄養服務。

李佩詩說，任何人只要健康良好、有能力照顧兒童並願意為寄養兒童付出時間和提供安全的照顧環境，不論是否已婚，都可登記成為寄養家長，幫助有需要的兒童。

社署近日推出以「1+1」組合形式招募寄養家庭，讓有志加入寄養服務的家長及其親友可一同參與照顧寄養兒童，藉此互相支持。李佩詩指，已收到不少查詢，署方正研究增加寄養家長獎金，但不希望過於強調獎金，免令人感到寄養家長變成一份工作。