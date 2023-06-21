涉售賣及管有13款未註冊藥物、第1部毒藥及抗生素　45歲男子被捕

長沙灣「Bibe Shop」店鋪涉嫌售賣多種未經註冊藥劑製品，包括止痛藥、傷風咳嗽藥、止暈止嘔藥及外用藥。警方以涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品、第1部毒藥及抗生素，拘捕一名45歲男子。



衞生署今日（六月二十一日）就涉嫌非法銷售及管有未經註冊藥劑製品、第1部毒藥及抗生素採取行動。（政府新聞處）

衞生署早前根據情報，發現位於長沙灣元州街秉暉大廈的「Bibe Shop」店鋪，涉嫌售賣多種未經註冊藥劑製品，包括止痛藥、傷風咳嗽藥、止暈止嘔藥及外用藥。有關產品包裝上均沒有附印香港藥劑製品註冊編號，當中大部分附有外語標籤，包括日文、韓文及英文。

13款藥含毒藥成份

衞生署表示，初步調查顯示，檢獲的藥品當中，有13款產品分別含有屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，包括「布洛芬」、「二氫可待因」、「甲基麻黃鹼」、「氟輕松」、「曲安奈德」、「氫化可的松」、「二氟潑尼酯」、「雙氯芬酸」、「聯苯乙酸」及「東莨菪鹼」；及《抗生素條例》（第137章）下的「杆菌肽」及「新霉素」。

警方在行動中拘捕一名45歲男子，他涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品、第1部毒藥及抗生素。

「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，其副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。「二氫可待因」屬鴉片類鎮痛藥，可能會導致噁心、嘔吐和便秘。「甲基麻黃鹼」的副作用包括心跳過速、焦慮、煩躁和失眠。「氟輕松」、「曲安奈德」、「氫化可的松」及「二氟潑尼酯」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。

至於「雙氯芬酸」及「聯苯乙酸」屬非類固醇消炎藥，可外用以減輕疼痛。不適當使用「雙氯芬酸」及「聯苯乙酸」可引起紅斑及皮膚發炎。「東莨菪鹼」常見的副作用包括口乾、視力模糊及便秘。不當或過度使用抗生素可引致抗生素耐藥性。

另外，含有上述成分的產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售，而其中含有「氟輕松」、「曲安奈德」、「二氟潑尼酯」、「杆菌肽」或「新霉素」的產品須憑醫生處方購買。