中年漢一次過豪食50粒白果糖水後中毒　一度入住深切治療部

撰文：何瑞芬
出版：更新：

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，一名57歲男子昨（12日）日把約50顆由親友送贈、在內地帶回港的白果（即銀杏）煮熟成糖水進食，兩個半小時後出現暈眩、嘔吐、全身乏力及心跳加速等徵狀，懷疑白果中毒，同日入住伊利沙伯醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。

白果雖然營養豐富，不過含有毒性，所以市民每次不宜多吃。（視覺中國）

白果由朋友從內地帶來

衞生防護中心表示，該名57歲男病人昨把約50顆由親友送贈、從內地帶回的白果，煮成糖水並全數進食。兩個半小時後，男子出現暈眩、噁心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等徵狀。他於同日入住伊利沙伯醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。

衞生署發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括白果。白果即銀杏，含有主要影響神經系統的毒素，中白果毒的人通常在進食一至12小時後便會出現嘔吐、煩躁、持續或陣攣性抽搐等典型徵狀。這類食物中毒多見於兒童，大量進食的嚴重中毒個案的病人或易受白果毒素影響的人，可能會失去知覺，甚至死亡。

伊利沙伯醫院。（羅國輝攝）

一次過吃超過10粒便可能急性中毒　未煮熟更毒

發言人補充，曾有報告指出一次過進食10至50顆經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性亦隨之減低。發言人呼籲，就白果而言，切忌生吃，只可小量進食。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。

衞生防護中心。（資料圖片）
68歲男食香螺中麻痺性貝類毒素　衞生署指購自香港仔魚類批發市場赤柱聖士提反書院食堂疑爆食物中毒　15人進食後現嘔吐等病徵東涌東薈城花甲年華疑爆食物中毒案　兩女食約十隻花蛤後腹瀉嘔吐兩人打邊爐食黃皮老虎斑中「雪卡毒」　購自香港仔臨時魚檔銅鑼灣瀛豐放題疑爆食物中毒　12人食生蠔、帶子海膽後腹痛、腹瀉
食物中毒
衞生署