中年漢一次過豪食50粒白果糖水後中毒　一度入住深切治療部

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，一名57歲男子昨（12日）日把約50顆由親友送贈、在內地帶回港的白果（即銀杏）煮熟成糖水進食，兩個半小時後出現暈眩、嘔吐、全身乏力及心跳加速等徵狀，懷疑白果中毒，同日入住伊利沙伯醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。



白果雖然營養豐富，不過含有毒性，所以市民每次不宜多吃。（視覺中國）

白果由朋友從內地帶來

衞生防護中心表示，該名57歲男病人昨把約50顆由親友送贈、從內地帶回的白果，煮成糖水並全數進食。兩個半小時後，男子出現暈眩、噁心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等徵狀。他於同日入住伊利沙伯醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。

衞生署發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括白果。白果即銀杏，含有主要影響神經系統的毒素，中白果毒的人通常在進食一至12小時後便會出現嘔吐、煩躁、持續或陣攣性抽搐等典型徵狀。這類食物中毒多見於兒童，大量進食的嚴重中毒個案的病人或易受白果毒素影響的人，可能會失去知覺，甚至死亡。

伊利沙伯醫院。（羅國輝攝）

一次過吃超過10粒便可能急性中毒 未煮熟更毒

發言人補充，曾有報告指出一次過進食10至50顆經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性亦隨之減低。發言人呼籲，就白果而言，切忌生吃，只可小量進食。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。