端午節｜大埔海濱龍舟競渡氣氛熱烈　女健兒讚舵手經驗足逃過被撞

今日（22日）是疫情復常後首個端午節，應節的龍舟競賽重臨多區。其中在大埔，龍舟競賽事隔三年在大埔海濱公園復辦，大批市民在岸邊觀賽，有參賽健兒對疫後首個龍舟比賽感期待，雖然之前的不穩天氣影響訓練，仍希望今天交出好成績。



6月22日是疫情復常後首個端午節，應節的龍舟競賽重臨多區。其中在大埔，龍舟競賽事隔三年在大埔海濱公園復辦。（洪芷菁攝）

在大埔區龍舟競渡完成男女子混合賽初賽的謝小姐大讚今日天公造美，天氣非常好，捧著獎盃的她又與一眾隊友興高采烈地合影，原來該獎項是昨日（21日）在東區比賽獲得，雖然今日隊伍在大埔區初賽成績排行第四，但她認為達到目標並到達目的地而感到滿意。

▼6月22日 大埔區端午節龍舟競渡▼



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最令謝小姐難忘的是，今日比賽期間有多支隊伍入錯線，幸好舵手經驗足夠躲過其他隊伍衝撞，最終順利達到終點。憶述過去練習日子，謝小姐指每當遇到雷暴警告就不能落水，而自己亦曾確診新冠，影響練習。今日正式比賽，亦有隊友因為確診未能出席，有些隊員則被其他公司拉去參加另外的比賽。為確保比賽當天有足夠參賽人數，她指，平時一定會安排多於二十人去做訓練。

2023年大埔區龍舟競賽健兒之一謝小姐稱，比賽期間有多支隊伍入錯線，幸好舵手經驗足夠躲過其他隊伍衝撞，最終順利達到終點。（洪芷菁攝）

謝小姐認為划龍舟是一個需要很有恆心的活動，隊員划龍舟只排龍舟的單邊，或左或右，所以肌肉運力的分佈不同，形成「某一邊肌肉強，某一邊肌肉弱」。為求平衡，通常安排隊員如今年排在龍舟左邊，下一年則排在右面，並且需要做拉筋及緩衝活動去平衡大家的姿勢。

▼香港龍舟代表隊備戰國際龍舟邀請賽▼



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▼LINE FRIENDS化身龍舟選手打卡點▼



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端午節2023各區龍舟賽賽一覽：

．赤柱

時間︰上午8時半至下午5時



地點：赤柱正灘



．大埔

時間︰上午8時半至下午1時



地點︰大埔海濱公園



．沙田

時間︰上午8時半至下午1時



地點︰沙田城門河



．屯門

時間︰上午9時至下午1時



地點︰屯門青山灣避風塘



．西貢

時間︰上午8時至下午1時半



地點：西貢碼頭海旁



．香港仔

時間︰上午9時至下午4時



地點：香港仔海濱公園海旁

