端午｜港女結伴經大橋即興澳門一日遊：疫下香港大部份地方已去過

今日（22日）端午節假期，不少港人選擇經港珠澳大橋前往澳門旅遊。有市民表示疫情期間已遊覽過香港大部份地方，因此想趁假期到澳門一日遊，最想到澳門新地標「打卡」，亦有市民自製三日短假期，望疫後能「出走」香港，更是首次經陸路前往澳門：「未試過坐巴士去（澳門）。」



今日端午節假期，除了留港過假日，亦有港人選擇到澳門「一日遊」。今早10時左右，港珠澳大橋香港口岸的人流並不多，過關亦較暢順，大部份閘口都不需要排隊，惟只有短暫出現排隊隊伍的情況。

梁小姐及陳小姐今日結伴前往澳門，計劃即日來回。梁表示，疫情期間在香港已去過大部份地方，今次想趁假期及疫情後出外旅遊，而就近的澳門是首選。她表示，是次旅程預算大約500元至1,000元，最想到澳門的新地標「倫敦人酒店」打卡，此外則沒有計劃太多行程，打算「即興」遊覽。

梁小姐（左）及陳小姐（右）6月22日結伴前往澳門，計劃即日來回，梁表示最想到澳門新地標「打卡」。（呂婉怡攝）

旅客Gary與家人今日於港珠澳大橋過澳門，他表示，選擇乘巴士前往是因為價錢較坐船便宜，時間及地點亦更加彈性。今次是疫情後第一次過澳門，他表示，主要去「飲飲食食」，又因澳門聞名「葡撻」，所以今趟旅程最想去食葡撻。

李先生（左一）特意自製3日短假期，6月22日攜子女與友人一同到澳門旅遊，而今次是他們第一次經港珠澳大橋過澳門，吳小朋友（右二）更指「好期待」。（呂婉怡攝）

市民李先生帶上大大小小的行李箱，特意自製3日2夜的短假期，攜子女與友人兩家人一同到澳門旅遊。被問及交通選擇，他表示，因為以往都是坐船前往澳門，所以今次特意體驗經港珠澳大橋坐巴士過澳門。他指，疫情後希望可以「出走」香港，因此希望藉短假期帶同女兒與友人出外旅遊。主要是去觀光遊覽不同的旅遊景點，如大三巴等。

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