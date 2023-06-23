先進放射影像技術助診斷與治療

相信市民對放射影像檢查並不陌生；由轉介病人至完成檢查或治療，整個過程涉及不同醫療職系人員的分工合作。放射診斷技師的角色是利用先進的醫學影像技術，並根據經驗、專業判斷和分析，取得具診斷價值的高質素醫療影像，以協助醫生作出診斷，為病人提供最適切的治療。



撰文：港怡醫院高級放射診斷技師何健成



大部份放射及影像診斷儀器均由放射診斷技師負責操作，例如X光、電腦斷層掃描（CT）、磁力共振（MRI）和正電子掃描（PET）等儀器。然而，血管造影檢查由放射科醫生負責，放射診斷技師會輔助醫生進行有關檢查。至於超聲波檢查，則由醫生與放射診斷技師合作進行。除了操作儀器，放射診斷技師亦要了解患者病歷，並觀察及記錄患者在檢查當日的狀況，為醫生提供更多資訊以撰寫報告與跟進。

放射診斷技師專責操作不同的放射及影像儀器，提供精準的醫療影像，協助醫生作出診斷。

醫生會按照病情的需要，安排病人進行合適的放射診斷檢查。對於一般手腳受傷的患者，醫生可透過X光的平面影像以檢查有否骨折。磁力共振和電腦斷層掃描屬結構性檢查，可用以判斷患者體內的結構有否受損；而磁力共振在識別軟組織方面的能力較強，常見應用於檢查關節炎、腰椎間盤突出及腦部中風等。若病人情況緊急，例如出現出血性中風，則可考慮掃描速度較快的電腦掃描檢查。

除了放射診斷之外，放射科亦提供核子醫學服務。核子醫學是應用放射性物質或藥物以診斷或治療疾病，例如核子醫學骨骼掃描對前列腺等癌症的骨骼轉移敏感度高，放射性化合物被注入體內後，會經血管游走全身，能有效追蹤位於骨骼的病灶。

正電子掃描是一種先進的醫學影像檢查，可提供某個身體器官或系統功能的詳細訊息，常用作評估和診斷癌症、腦部神經系統失調和心血管疾病等。透過結合正電子掃描與電腦斷層掃描技術（PET-CT），可同時了解病灶位置有否結構性問題，以提高診斷準確度。至於正電子結合磁力共振掃描（PET-MR），更可在比正電子電腦斷層掃描（PET-CT）較低輻射量的情況下，同時檢查功能性和結構性問題，該技術較常用於診斷前列腺癌和婦科癌症等。

正電子磁力共振掃描（PET-MR）以其高準確性和精準度，協助醫生檢測和診斷複雜的惡性腫瘤。

此外，放射診斷可結合治療同時進行。數碼減影血管造影（DSA）是一種透視造影技術，可精準透視出人體內的血管影像，以助醫生進行多種介入放射治療，例如肝動脈栓塞化學療法（TACE）、子宮肌瘤栓塞術、動脈球囊血管成形術和支架植入等。此造影技術不僅有助提升診斷準確度，還可促進微創手術技術的發展。

不少病人會關注放射影像檢查的安全性，或擔心輻射量會影響身體健康。事實上，現時所有醫學影像檢查都會在專業醫護人員的嚴格監控下安全地進行，因此病人無須過份憂慮。當然，如接受放射檢查後有不適，應儘快尋求適切的診治。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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