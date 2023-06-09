預防機能退化　迎接健康樂齡

年紀大，就一定機器壞？隨着年齡增長，身體機能會逐漸退化；當踏入40歲以後，肌肉流失、視力和聽力等問題開始浮現，在更年期的情況更甚。雖說退化是人生的必經階段，但只要早發現、早介入，仍可降低退化風險，締造健康生活，享受樂齡人生。



撰文：港怡醫院復康中心主管梁佩嫦



肌肉流失、視力和聽力退化問題三者互相扣連，對晚年生活質素可造成莫大影響。部分本來活動自如的長者，因肌肉流失和視聽能力退化，導致平衡力欠佳，容易跌倒，更可能造成骨折，致使行動不便，甚至需長期依賴輪椅。加上長者的視力和聽力變差，在社交場合或會感到尷尬，變得疏於交際，更會影響長者的情緒健康。

除了年紀增長，其他因素如慢性疾病及心臟病亦可能會導致機能退化。以糖尿病為例，若未有妥善控制血糖水平，患者會因長期高血糖而引致神經線受損，因此感覺神經不靈敏，雙腳知覺變得遲鈍，容易失去平衡跌倒。若併發糖尿足，腿部或會長期感到麻痹，嚴重者更須截肢，影響日常走動；糖尿上眼則直接影響視力，而視力亦會影響平衡力。此外，心臟病如心律不正等會引致頭暈，患者便會容易跌倒。

現時有針對長者健康的檢查計劃，涵蓋身體機能退化，包括復康、營養、視光和聽覺四大範疇，可為中老年人在退休前做好準備，了解其身體狀況，並按需要儘早介入，以確保日後可維持生活質素。復康方面，醫護人員透過測試長者的平衡力和下肢力量，以評估跌倒風險，亦會提供預防跌倒的建議。如發現長者有肌肉流失的情況，會轉介至營養師跟進，以評估及檢視其營養需要，並提供飲食建議以攝取足夠蛋白質，從而強化肌肉。

復康方面，醫護人員透過測試平衡力和下肢力量，以評估跌倒風險，亦會提供預防跌倒的建議。

至於視聽能力方面，視光師會安排視力評估和常見老年眼疾篩查，包括老花、白內障、黃斑病變等；而聽力學家會安排純音聽力檢查和聽力頻率測試。若發現視力或聽力退化，長者可按建議佩戴矯視眼鏡或助聽器，以維持良好的社交生活。

視光師會安排視力評估和常見老年眼疾篩查，包括老花、白內障、黃斑病變等。

部分人以為保持運動，便不會出現肌肉流失的問題。曾有熱愛網球的六旬男士本身因腰痛接受復康治療，但物理治療師察覺到其平衡力較差，未能單腳站立，故為其安排肌力及平衡力測試。細問之下，原來他平時參加教會活動，也無法閉眼祈禱，否則會站不穩。他其後接受一連串訓練，鍛煉核心肌肉及平衡力，情況得到大大改善。

其實，日常在家透過小運動，例如躺平踢腿、坐下踢腿、腳跟踮起、側臥抬腿等等，也可鍛煉下肢肌肉、拉筋放鬆肌肉及改善平衡。每日鍛煉一小步，是邁向樂齡健康生活的一大步。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

