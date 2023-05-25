簡約公屋｜明年初招標營運　機構須提供社會及物管服務：都幾頭痕

簡約公屋首個項目定於元朗攸壆路，即錦繡花園旁，預計最快明年落成入伙。房屋局今日（25日）就簡約公屋舉行營運簡介會，向逾60個非政府機構和物業服務機構的代表，介紹招標要求和流程。

有份出席的社區組織協會副主任施麗珊表示，當局將以「雙信封」形式招標，涉及技術和價格評分，要求機構要提供社福和物業服務、開設商店和處理保養維修等，日後亦要負責為申請人面試和分配單位，坦言要求遠較現時過渡性房屋多：「都幾頭痕。」她預計有意投標的機構均屬較大型的非政府機構，而社協仍未決定是否投標，但對市區項目較感興趣。



5月25日，房屋局舉辦「簡約公屋」營運簡介會。（政府新聞處）

房屋局表示， 下午舉辦的簡約公屋營運簡介會講述項目的營運和管理計劃，以及營運合約的招標流程，有逾60個非政府機構和物業服務機構的代表出席。

房屋局局長何永賢指，政府會主導「簡約公屋」項目的興建、營運和管理，經公開招標委聘的營運機構，需按照政府訂立的準則編配單位、處理日常租務事宜、營運和管理所屬項目的配套設施、為居民提供不同社會服務，以及於項目結束時安排住戶遷出單位等。當局強調，除了着重投標價格外，亦關注投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式，政府將會按一系列因素挑選營運機構。

當局預計最快明年第一季開始，為首四個簡約公屋項目進行招聘，即元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門第3A區及啟德世運道，並會將較大規模的項目分拆成多個營運合約。

消息：須僱用住戶 提供屋宇維修服務

據了解，營運合約的基本期限為3年，若機構的表現達標則可延長多兩年，故合約期最長為5年。「頭炮」的元朗攸壆路項目則會在明年初招標，預料第二季批出合約。

據悉，服務範圍及要求涉及兩個範疇，包括租務管理、物業管理、屋宇裝備保養和維修、提供社會服務等，當中在社會服務方面，列明營運機構需「僱用一定比例的簡約公屋租戶」，以及助居民就業及就學。

擬指定入住率85% 低於該水平或調整機構營運費

消息指，投標書擬就指定入住率訂於85%，並以此為基礎支付機構營運費用，若入住率持續低於某個水平，則會再作相應調整，但強調營運機構須「按指標時限」安排租戶入住，以減少單位空置時間。惟當局強調，營運管理費用是按營運計劃和服務預算作基礎投標訂立合約，當中「不存在任何補貼」。

社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片）

現時正營運多個過渡性房屋項目的社區組織協會副主任施麗珊表示，當局將以「雙信封」形式招標，技術要求和營運費用各佔分50%，當中前者的評分會基於機構的經驗、過往表現及標書建議等，後者則以「價低者得」評分。

她續指，當局在技術方面列明要提供社福服務，包括就業支援、託兒和學童就學支援，亦列明要在附近無公共屋邨的項目開設指定商店，並要提供日常管理和維修保養服務等，認為要求遠較現時營運過渡性房屋多，坦言「都幾頭痕，咩嘢都要你管晒，但NGO最叻都係做社會福利，其他都唔係你做，所以一定要搵到好有心嘅物管（公司）一齊拍檔先得，你搵邊個呢？都唔容易！」

值得注意的是，房屋署會主動邀請公屋輪候人士申請簡約公屋項目，惟機構仍要負責與申請人面試和篩選，申請人亦要自行申請每個項目，「細節佢冇訂嘅，要由NGO自己去訂。」

她又提到，當局將現時8個簡約公屋項目分拆成12個合約，每份合約最多涉及二、三千伙，當中規模最大的啟德項目將分拆成3個合約，亦即該項目或會有3個不同機構營運，而一個機構最多只可承辦三個合約，以確保有更多非政府機構可參與。

她亦說，營運合約將於入伙半年前批出，讓機構招租及分配單位。當局亦會根據租戶的意見，定期審核營運機構的表現，而當局亦會扣起5%合同金額作「保證金」，在合約期後才發還，以防項目「爛尾」。

「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



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機構：難計算維修費用

營運元朗前永安學校過渡性房屋項目的青年事務發展基金會理事長陳文偉則表示，大部份機構欠缺保養和維修相關單位的經驗，預料五年營運期內，流轉率亦會較高，難以估計維修費用，對此感到憂慮。

他又指，憂慮項目營運初期，入住率不足，尤其是較偏遠的項目，擔心租金收入不如預期，將會影響機構的營運收入，希望在入住人數不足七八成時，當局可提供支援，讓機構能做到收支平衡，