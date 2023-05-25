簡約公屋｜樂善堂表明有意營運　項目大　料需夥拍物業管理公司

房屋局今日（25日）下午向有意參與營運「簡約公屋」的機構簡介營運和管理計劃，以及招標流程。本身有營運過渡性房屋的九龍樂善堂有派員出席，總幹事劉愛詩在會後表示，房屋局簡介簡約公屋項目十分清晰，相關績效合理，與目前樂善堂營運過渡性房屋的內部績效指標相近，樂善堂有意營運。



劉愛詩表示，由於項目預計單位數目全部均是1,100個或以上，因此必須夥拍專業物業管理公司，機構則專注提供社會服務。



「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



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政府2023/24至2027/28年度會興建30,000個簡約公屋單位，予輪候傳統公屋3年或以上住戶申請，以家庭申請為優先。樂善堂總幹事劉愛詩表示，歡迎政府推出此短期房屋支援措施，認為對於有孩子的家庭來說，不單改善他們的環境和經濟壓力，還可以改善學習和親子關係。

簡約公屋營運合約採用績效基礎，營運機構須滿足指定績效承諾，如指標時限內完成處理申請入住程序、保安效果、清潔度、社會服務次數及居民滿意度等，劉愛詩認為相關績效合理，與目前樂善堂營運過渡性房屋的內部績效指標相近，其轄下之過渡性房屋，滿意度包括交租便捷性、公共空間安全和衞生程度、社會服務支援性、活動類型等，居民滿意度均達 95%或以上。

劉表示，如簡約公屋推出，樂善堂有意營運， 因為簡約公屋資源更見充刀分，模式能考慮到物業管理方面，更見優化，機構希望憑著過往營運過渡性房屋經驗，推展簡約公屋，讓更多基層劏房戶受惠。她表示，由於項目預計單位數目全部均是1,100個或以上，因此夥拍專業物業管理公司合作是必須的，令機構專注提供社會服務，除一般入住適應及遷出支援，如項目住戶以兒童較多，會提供課後托管、家庭服務、社企團購服務等， 或在流感高峰期前，提供外展注射防流感疫苗等， 會按項目需要度身訂造適切服務。

會否擔心入住率？她指簡約公屋對象是房屋署輪候公屋名單住戶，根據政府資料顯示，直至2023年3月底，約有13.3萬宗一般公屋申請，目前提供3萬個簡約公屋，再加2萬間過渡性房屋，僅約四成輪候公屋戶受惠，相信政府對入住率具有信心。