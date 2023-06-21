港鐵檢討維修｜研究提早尾班車換施工時間　議員指或要早收1小時

港鐵陸續有多個工程項目上馬，有部份於現有鐵路線加設新站。港鐵今日（21日）公布鐵路資產管理及維修保養制度的專家檢討報告，當中提到現有的「黃金兩小時」維修保養時間不足，建議提早收車，或延後開出頭班車。另外，因應人手短缺，港鐵研究引入外勞。

對於提早收車的建議，曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇認為，並非所有鐵路線的維修時間都不足；但部份有新工程的線路，便有需要增加工程時間，否則或令工程延誤。他續指，假如調整班次，便不只是提早10分鐘收車，而是隨時提早一小時。他認為，由於深夜時間客量少，只要港鐵提供足夠接駁巴士，都可滿足需求。

至於引入外勞，張欣宇認為，前線、維修職員未必適合，因為鐵路工作不容許犯大錯，如溝通上有問題，就可能產生嚴重後果。港鐵工會同樣指鐵路行業涉及專業知識、技術，未必是外勞可勝任。



張欣宇表示，兩小時的維修保養時間，對不少鐵路線而言，其實本身都足夠。然而，屯馬線、東涌線等，之後都有新鐵路項目工程，涉及增加鐵路站，屆時兩小時便不足夠，隨時完成新工程，卻缺時間保養。他認為，應該實事求是，研究提早收車，以免工程延誤通車。

張欣宇：可研提早一小時收車 改接駁巴士載客

至於要提早多少，張欣宇認為，假如實施，便不只是提早一兩班車結束，而是提前一小時才有作用。他表示，深夜時間客量較少，班次亦疏，一小時大約是六班車，或涉及千多名乘客，港鐵的接駁巴士可滿足乘客需求。

張欣宇（資料圖片／廖雁雄攝）

工會：唔想搶乘客時間做維修

鐵路工會聯合會主席林偉強則表示，由鐵路尾班車至正式施工時間，其實當中亦有多個小時，認為港鐵可先從中爭取更多時間，「唔想搶乘客時間做維修」。然而張欣宇指，當中的時間涉及安全問題，工作人員落路軌前，需做足安全措施。不過他認同，可以透過科技提升安全，爭取更長維修時間。

林偉強（中）（黃偉倫攝）

外勞未必適合鐵路業 溝通不容有誤

至於輸入外勞，張欣宇表示，假如只是興建鐵路，都可以接受；但如涉及前線、維修人員，則未必適合。他解釋，鐵路工作著重溝通，即使同樣說廣東話，都可能有誤解；假如引入外勞，溝通上可能更大問題，而鐵路工作不容許錯誤，一旦出錯隨時涉及嚴重後果。

林偉強亦認為，鐵路涉及專業知識及技術，外勞未必勝任。他又指，其實內地鐵路網絡都非常發達「搶人才」；與其輸入外勞，不如加強培訓，提高行業認受性及待遇，吸引年輕人加入。他表示，由於港鐵薪金落後市場，部份工程人員早已離職，轉到擔任其他工程工作。