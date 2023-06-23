七一優惠｜港鐵：輕鐵免費　送7.1萬份免費本地車程及26張全年票

【七一回歸／回歸26週年／免費優惠／回歸優惠】港鐵表示，今年七一除了是回歸26週年大日子，亦是疫情後社會全面復常首個「七一」，為了歡慶這重要日子，將於7月1日當日透過抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及輕鐵相關的港鐵巴士服務會全日免費。



港鐵宣布將於7月1日當日透過抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及相關的港鐵巴士服務會全日免費。（資料圖片/梁鵬威攝）

抽獎詳情周六公布

港鐵表示，7月1日當日會透過抽獎送出7.1萬份本地車程票，以及26張全年免費車票，但不包括機場快綫、高鐵，以及東鐵綫頭、羅湖站及落馬洲站。車票抽奬活動將於7月1日當天透過MTR Mobile進行，奬賞將會在現行支持特區政府的「開心香港」活動以外加碼送贈，新增的奬品總值超過250萬元，抽獎詳情會於周六（24日）在MTR Mobile公布。

港鐵表示，7月1日會提供免費輕鐵及港鐵巴士服務。（資料圖片/梁鵬威攝）

免費港鐵巴士服務不包括東鐵綫範圍接駁巴士

另外，港鐵7月1日會提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，但港鐵巴士不包括東鐵綫範圍的接駁巴士。乘客於當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。

免費只有輕鐵，港鐵指，因適逢今年輕鐵服務踏入35週年，港鐵公司希望無論是屯門、元朗、天水圍一帶或區外的市民，皆可趁特區成立26週年當日，隨心乘搭輕鐵，以茲慶祝。