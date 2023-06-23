粉嶺舊高球場7.1免費開放　設高球和木球體驗　與小馬合照留念

粉嶺高爾夫球場收地爭議不斷，香港哥球會今日（23日）公布，將於7月1日於粉嶺舊球場舉行「香港哥爾夫球會同樂日」，慶祝特區成立26周年。市民當日可以免費入場參觀逾百年歷史的「1至8號洞」，現場亦安排高球和木球體驗、小馬合照、攀樹體驗活動、自然導賞團等。



政府早前公布，會按計劃於9月收回粉嶺高球場「舊場」32公頃土地，當中約9公頃用作興建1.2萬伙公營房屋。



「香港哥爾夫球會同樂日」免費入場，現場安排高球和木球體驗、小馬合照、攀樹體驗活動、自然導賞團等。（哥球會提供相片）

哥球會表示，粉嶺舊球場的多功能運動場當日會舉行慶回歸五人足球公開；球場會安排專業高球教練，指導參加者體驗高球活動，教授打高球的基本技巧及正確姿勢等；另設有木球體驗區，每半小時派籌，有木球專業教練指導；大會亦提供康樂活動，包括康樂攀樹、三角床、林間飛渡等，樹木導賞等活動等。

上水港鐵站設免費穿梭巴士

大會亦安排小馬與入場人士拍照留念，可以見識定居球場的非洲盾臂龜，和欣賞球場內各種稀有的蝴蝶品種，參加者可以沿途步行欣賞黃牛木林和極度瀕危的野生中國水松、細葉榕及樟樹等珍貴本地古樹。舊球場的1號至3號洞設「夜行徑」，每日晚上5時至9時開放。

同樂日將7月1日下午2時至6時舉行，市民免費入場毋須登記，上水港鐵站設免費穿梭巴士往返球場，每15分鐘一班，入場人士更可獲贈精美禮物一份，先到先得，送完即止。當日上午會提供特惠價26元果嶺費讓公眾人士在舊球場打波，登記抽籤抽籤已於6月21日完成。

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