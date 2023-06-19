粉嶺高球場｜公屋聯會新思維撐建屋：撤回方案對公屋影響不能忽視

粉嶺高球場部份用地發展公營房屋方案，城規會今日（19日）下午繼續舉行公聽會，合共有16名人士發言，當中只有兩人支持建屋，包括公屋聯會總幹事招國偉和新思維副主席崔定邦。兩人均提到，建屋是社會多年來的共識，一旦撤回方案，對公屋供應目標的「影響性不能忽視。」新思維更強調，粉嶺高球場開放與公眾使用的程度一直為人詬病，認為當局明年應收回全數用地，以向公眾對外開放。

醫院管理局大會成員、前房委會委員、前長遠房屋策略督導委員會成員溫文儀則反駁指，土地供應專責小組當年是「越權」提出粉嶺高球場建屋方案，令港人對立，更破壞了本港最具歷史、文化價值的地方，「使唔使問國家領導人好唔好拆左個球場？因為你拆8個洞就等於拆左成個球場，對我嚟講係冇分別。」他促請當局重新規劃北部都會區，以及開發棕地，以增加可供應的公營房屋單位，取代粉嶺高球場方案。



公屋聯會總幹事招國偉為下午公聽會首位發言人士，他表示，粉嶺高球場部份用地建屋方案，在2018年土地大辯論期間，已經過為期五個月的廣泛諮詢，成為8個優先發展土地的選項之一，認為只收回僅9公頃用地興建1.2萬伙公營房屋單位，已平衡建屋和保育之間的需要，而擬議發展最快可於2029年落成，在規模和時間上均能增加短期公營房屋供應。

他續指，本港可供發展房屋用地短缺多年，加上改劃程序加上改劃程序冗長，令到房屋 發展 ，尤其是公營房屋單位供應嚴重滯後，直至2020年《施政報告》才公布，政府已覓得330公頃土地興建31.6萬伙公營房屋單位，包括粉嶺高球場部份用地，故該項目對《長遠房屋策略》的公營房屋供應目標「影響性不能忽視。」

粉嶺高球場部份用地發展公營房屋方案，城規會今日（19日）下午繼續舉行公聽會。(鄭子峰攝)

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他又強調，現時公屋平均輪候時間長達5.3年，「三年上樓」目標遲遲未能兌現，助長了「劏房」、「板間房」 、「天台屋」 等開到成行成市，強調「一磚一瓦對基層市民來說是至關重要，不能輕言放棄，更須兌現承諾」，認為政府已表明發展「初心」不變，希望當局能落實發展，紓緩香港的住屋困境。

新思維副主席崔定邦則示，收回粉嶺高球場部份用地建屋是最快、最直接，甚至是最少爭議的方案，強調擬議發展是政府多年諮詢所達成的共識，若突然叫停將會令會「管治決定及威信蕩然無存」，亦會有「官商勾結」之嫌，促請當局如期收回高球場用地建屋。

對於有指擬議建屋方案將造成北區交通擠塞問題，他則建議當局在公屋用地興建行人輸送系統，途經北區醫院、太平邨和港鐵上水站，鼓勵市民步行往來相關地方，以減少車流量增加的問題，若交通問題可改善，當局更應增加發展參數，進一步增加單位數目，甚至擴大發展範圍。

他又批評，私人遊樂場契約用地開放與公眾使用的程度未如理想，一直為人詬病，故建議粉嶺高球場用地在明年租約屆滿後，當局應收回所有土地，結束私人會所模式，改為委託現有球會或並他機構管理，全面對外開放，令所有市民都能參與高球運動。

溫文儀在會上表明反對粉嶺高球場建屋方案，他形容最初倡議者是「一班搞亂香港嘅人」。(鄭子峰攝)

溫文儀：提倡球場建屋啲人等緊受審或坐緊監

醫院管理局大會成員、前房委會委員、前長遠房屋策略督導委員會成員溫文儀在會上表明反對粉嶺高球場建屋方案，他指土地供應專責小組商討土地供應方案時，「最早嗰幾個人話呢度要拆咗個球場去起公屋，嗰班人而家大部份either係（等）候去受審或者已經坐緊監，就係一班搞亂香港嘅人，你搵一啲一定要香港人對立，每單嘢都虛耗好多市民時間，虛耗咗政府嘅時間，虛耗咗各位委員嘅時間，但做唔到嘢出嚟，呢個就係一個活生生（嘅例子）」，他認為今次改劃與沙田安睦街項目一樣，需要「拗贏返佢。」

他續指，土供組的職權範圍僅研究在現時香港房屋問題嚴峻下，土地供應有甚麼改善措施，「佢哋冇責任去指出，某一個地盤去做乜嘢，個terms of reference冇畀佢呢個職權範圍，係唔會畀呢個task force建議用邊一幅地，係冇呢樣嘢，佢哋已經越咗權，同樣呢個唔係一個常設機構，係臨時組織，點解佢可以做出一件事情令到香港咁多人對立緊呢？」

他又質疑，土供組報告內的數據有欠準確，而當初粉嶺高球場建屋方案只係例子，並非真正建議，「做規劃唔好咁兒戲啦，隨口噏嘅嘢就攞嚟當令箭」，直言「睇唔到呢個小組做啲嘢對香港有咩貢獻。」

他認為，除了發展粉嶺高球場外，有其他更理想的替代方案，並引述本土研究社的研究指，本港有多達2,000公頃棕地可供發展，較政府數據更多，他認為城規會有責任審視棕地的發展，加上做好北部都會區的規劃，便可增加單位供應，屆時便可撇除粉嶺高球場的建屋方案。

「使唔使問國家領導人好唔好拆左個球場？」

他又批評，政府將收回的32公頃用地，強調拆除用地上的8個球洞，如同剷平整個高球場，對高球發展有很大影響，加上涉及的用地已有過百年歷史，惟當局未有等待古諮會的審批，便推出發展方案，直言是破壞本港繼終審法院後，最具歷史文化的地方，更是中國最具歷史價值的高球場，「你話拆eden、拆new course我就唔出聲，但係拆old course係冇得傾」、「使唔使問國家領導人好唔好拆左個球場？因為你拆8個洞就等於拆左成個球場，對我嚟講係冇分別。」