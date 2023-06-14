粉嶺高球場｜馬時亨出席城規會公聽會：球場唔好起公屋　問題好大

政府即將收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃土地，部份面積會發展公營房屋。城規會今日（14日）就改劃土地用途舉行第二場公聽會，全日都是與香港哥爾夫球會有關的代表發言，反對改劃土地，而多位球會委聘的顧問專家出席申述，提到興建房屋對球場生態環境的破壞。

港鐵前主席馬時亨今日下午亦有出席公聽會，他指不反對政府收回土地，但反對在球場興建房屋：「希望政府唔好喺球場起公屋，因為將來衍生問題好大。」



須考慮收回土地的機會成本

馬時亨在公聽會發言時表示，他帶著「矛盾」來開會。因為他本身支持政府興建公屋，認為房屋問題是重中之重，而且自己亦是70年代興建公屋的受惠者：「我仍然記得入住愛民邨嘅一刻，仲開心過中六合彩。」

但馬時亨說，政府收回土地除須考慮其逾100年歷史價值和保育價值外，亦要考慮機會成本及交通配套。他指出，球場興建房屋後，許多世界性賽事不會再來香港舉行：「香港將會因而失色。」他又指，球場被收回部份土地，亦會影響到外國公司來港嘅意欲：「好似粉嶺高球場呢類優良嘅世界級高球運動設施，係留住外商同企業駐港高管人員嘅重再條件。」

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將對北區交通構成嚴重負擔

他提到，該區交通配套不足，可預見將來會衍生交通擠塞問題，對北區交通構成嚴重負擔：「將來會好大問題衍生，將來幾萬人喺嗰到住加上北區醫院擴建會令成個環境唔好。」

支持政府收回土地 但交回球會管理

至於政府是否應暫緩收地的決定，馬時亨認為政府絕對有權收回土地，但可以用作其他土地用途：「例如比返其他球會去管理、繼續成為球場的一部分。」他認為政府須三思而行。

他又補充，現時很多人將建屋問題變得情緒化，甚至將事情演變成政治化：「解決房屋問題係需要理性和客觀去看待問題，避免情緒化的干擾。」