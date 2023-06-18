粉嶺高球場｜甯漢豪不意外多人到城規會表達反對　惟建屋初心不變

政府今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地以興建公營房屋，月初暫時修訂為「未決定用途」地帶，城市規劃委員會本月舉行5場公聽會聽取各界意見，發展局局長甯漢豪表示，不意外多人反對部分用地興建公營房屋，並指城規會討論的性質「通常都係反對嘅人先至會去」，強調建屋初心絕對沒有變。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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甯漢豪接受無綫電視節目《講清講楚》訪問表示，政府修訂粉嶺部份高爾夫球場用地為「未決定用途」涉及專業考量，原擬最北端約9公頃用作發展高密度公營房屋，基於環保署署長審批的環境評估報告要求重新盤算建屋密度，「我哋覺得未必係高密度」，當局可再有時間審視。她說，樓宇座向應如何擺位，日照及景觀亦有所影響，政府仍需時做一些科學評估。

她又指，目前不想研判興建多少公營房屋單位才算符合成本效益，建屋計劃仍是10年期之內：「其實我而家點解話唔想研判住，因為都唔希望我哋做完研究之前，又好似有啲新嘅數字出嚟，大家又係度再去估。」

我發展局局長甯漢豪表示，不意外多人反對部分用地興建公營房屋，並指城規會討論的性質「通常都係反對嘅人先至會去」，強調建屋初心絕對沒有變。（資料圖片／廖雁雄攝）

甯漢豪稱，以高球場用地建屋的初心「絕對冇變」，對於城規會公聽會有很多人表達反對聲音，她回應指「其實可能城規會討論，佢嗰個嘅性質，通常都係反對嘅人先至會去。我過去都做咗城規會主席5年，不應該因為要鬥多少、反對的意見多，就動搖咗我哋自己本身希望做嘅。」

政府早前宣布輸入外勞計劃，建造業名額涉及1.2萬人，甯漢豪表示，行業直至2027年會出現4萬個空缺，業界仍需透過培訓及善用科技填補空缺。她指，建造業議會、承辦商和工會等，每年可培訓4,000多名本地工人，預料幾年後可培訓約1萬至2萬人，以往約八成新人培訓之後都會入行，認為毋須太快討論擴大輸入外勞的配額。

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