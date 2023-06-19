粉嶺高球場｜前政府建築師：應變公共空間　規劃署：難放棄建屋

粉嶺高球場即將被政府收回32公頃土地，並將部份土地建屋，城市規劃委員會繼續舉行公聽會，聽取各方代表申述。香港哥爾夫球總會再次動員多名工程交通顧問和工程師等出席，他們質疑粉嶺高球場建屋計劃將會造成潛在水浸問題，亦會加重北區的交通壓力，甚對北區醫院構成一定程度的風險。



建築署前高級建築師馮永基以個人身份出席公聽會，提倡將收回的粉嶺高球場作中央公園，港人應愛惜該如同「天堂」之地、最後一片具「香港價值」的地方，強調即使改為低發展密度房屋發展，仍會對整個公共空間造成很大傷害，「9公頃（建屋）睇得咁小事，同樣點解政府收棕地又唔收埋嗰9公頃？」



恒基兆業發展有限公司執行董事、香港高爾夫球總會前主席李寧亦有出席申述，他表示當局夷平粉嶺高球場建屋，將阻礙本港高球運動的發展，而「北部都會區」、發展8幅具潛力的棕地和簡約公屋等計劃，已紓緩短期和長期的劏房戶的住屋困境，認為當局應改以發展棕地等成本較低、建屋期較快的選項。



馮永基：高球場好似天堂

建築署前高級建築師馮永基以個人身份，早上出席公聽會。他曾負責香港大會堂紀念公園、大嶼山心經簡林及多個海濱公園的建築設計，但強調自己並非特別喜歡設計公園，「係咪我喜愛做公園呢？不是！我只係喜愛香港嘅公共空間，好重要一樣嘢就係，點解我要搶住做公園？我係希望香港嘅公園可以保留最多嘅空間，而唔係塞滿曬所有嘅建築物，所以我先爭取做咁多公園。」

他續指，自己並無任何哥球會會籍，但多年前機緣巧合下踏進粉嶺高球場，「從嗰次我即刻感動咗我自己，原來香港仲有一個天堂」，故他花費數萬元整理講稿，在2019年登報反對全面建屋方案，反倡議將高球場變為全香港人可使用的中央公園，他認為有關倡議觸動到730萬香港市民，「香港市民經嗰次之後，開始明白香港仲有一個咁靚嘅地方，係大家唔知道，只係入唔到去，但係如果入到去，我聽到而家有好多改變，係好多人都入到去之下呢，個情況而家釋放咗喇。」

馮永基又提到，「千祈唔好以為香港係缺地」，「點解我哋住到咁迫？我哋係得20％（土地）發展咗，其他地方你寧願保護，就係我哋重視香港公共空間。」他認為，社會並不重視粉嶺高球場的保育，「就係因為大家唔覺得係自己嘅地方，所以只有今天將佢變成自己嘅地方，我相信大家會改變咗，好似主教山咁，大家去保護佢、大家呼天搶地去保護佢，所以我先提出呢個觀點，只要32公頃成為香港嘅公共空間，大家會即刻改變，成個觀念會完全唔同。」

他又不滿外界以僅6%粉嶺高球場用地建屋作為發展理據，他認為一般公營房屋為34層高，「十幾幢34層高嘅樓宇，係對整個公共空間好大傷害，呢個係最後一片香港嘅價值嘅地方，因為呢度有文化、有歷史、有咁優美嘅風景，係靚過蘇格蘭㗎，我自己比較過兩個地方，點可以因為咁而起咗（樓）呢？」

他認為，為了容納1.2萬個單位而犧牲如此大的園林十分可惜，做法值得商榷，政府擬修訂發展密度後，預料最終可提供的單位數目將大跌至數千伙，「幾千人擁有一個咁靚嘅天堂環境，同大家認為幾千人大家所謂嘅club membership（哥球會會籍），係咪好似五十步笑百步呢？」他強調當局有方法尋覓到建屋替代方案，「9公頃（建屋）睇得咁小事，同樣點解政府收棕地又唔收埋嗰9公頃、收多9公頃呢？睇得小事吖嘛，大家同樣咁樣比較之下，其實只要政府有決定、市民有信心，呢個就係香港嘅希望、亦都係我留喺香港嘅原因。」

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恒基兆業發展有限公司執行董事、香港高爾夫球總會前主席李寧亦有出席發言。他表示，政府2018年拋出收回粉嶺高球場建屋方案，是由於當局土地供應有限，但五年過去，政府已提出「北部都會區」等方案，將能有額外600公頃用地發展，亦可於10年內，發展8幅、合共佔地63公頃的棕地，以興建2萬伙公營房屋，加上現時竹篙灣亦有3,000個單位的隔離營、啟德亦將興建10,700伙簡約公屋，認為現有措施已能即使紓緩劏房戶等的居屋困境、社會對居住問題的不滿等。

他續指，現時政府已有更多覓地建屋選項，而相關選項亦會更合理（make more sense），認為當局有必要重新審視新的資訊，以決定是否在粉嶺高球場建屋，又指發展棕地是更快速、成本較低的方案，亦不用再轉移場內的樹木。

他又強調，香港哥爾夫球會近年培訓了許一龍等在高球界舉足輕重的運動員，強調這些卓越成就有賴足夠的訓練設施和讓球員可參與不同的國際賽事，為求本港可繼續承辦國際賽，哥球會有需要保留舊球場的土地，作為泊車和娛樂區（parking and entertainment area）等附屬設施，直指當局不應基於草率的顧問報告而放棄港府對香港市民身心健康和福利的責任。他更反問規劃專員：「你甘心做一個對香港市民和納稅人毫無責任感的政府傀儡嗎？」

規劃署：高球場不用遷拆居民及棕地作業

規劃署粉嶺、上水及元朗東規劃專員陸國安則回應指，根據《長遠房屋策略》目標，2023/24-2032/33的公營房屋供應目標為30萬伙，在「頭重尾重」下，首五年只可供應首三份一，後五年期則可追趕餘下的三份之二目標，雖然現時預計建屋量「追凸咗」5.9萬伙，惟現時並不掌握所有工程進度等，難言放棄現有任何建屋選項。

他續指，粉嶺高球場並不需要收地，亦不用遷拆居民及棕地作業，故發展該區可較其他土地快，預料將可與古洞北的擬議房屋供應同時落成，更直言若每個受影響持份者均要求政府另覓選址，將阻礙政府的公營房屋供應。

對於環保署通過環評的條件，是要求土拓署要重新審視建屋布局等，被質疑會令建屋計劃延遲，陸國安則強調，多個部門仍希望追回工程時間，強調粉嶺高球場位處上水新市鎮附近，只需要改善幾個交通接駁位便可成為發展選項，強調不能因為當局已達到長策目標，而輕易放棄10年內任何建屋選項。