機場三跑工頭向工人索18萬回佣囚16個月　官斥利用權力剝削血汗錢

香港國際機場第三跑道項目分判商德鑄工程有限公司前「工頭」，早前承認向六名棚架工索取及收受賄款共逾18萬元，以協助工人獲分判商聘用，今日（23日）在西九龍裁判法院被判入獄16個月。裁判官斥責被告利用權力剝削工人艱辛工作的「血汗錢」，如不遏止剝削行為，將是建造業工人的悲歌，須判以阻嚇性刑罰。



三跑啟用｜赤鱲角香港國際機場的第三跑道7月8日啟用，早上有多架飛機使用三跑升降。（梁鵬威攝）

裁判官：如不遏止剝削將是建造業工人悲歌

被告庄恢濤（32歲），是德鑄前「工頭」，早前承認16項罪名，即一項代理人索取利益、八項代理人接受利益及七項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

裁判官李志豪判刑時斥責，被告利用權力剝削工人艱辛工作的「血汗錢」，而工人無能力反抗被告。裁判官又稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，如不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，故法庭須判以阻嚇性刑罰。

向六名工作每個工作天索取100至250元

案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。「工頭」庄恢濤帶領一組棚架工，當中有六名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。

案情透露，庄恢濤於2020年6月至2022年3月期間，向該六名棚架工分別索取每個工作天100元至250元的賄款。六人因擔心失去工作機會，遂答應庄恢濤的要求。期間，庄恢濤從六人收賄共逾18萬元，當中約六萬元由小組另外兩名棚架工周生及黃德厚協助收取。

此外，庄恢濤在其中一名棚架工停止支付賄款後，再向對方索取每個工作天100元。

三跑案廉署起訴23人貪污 共18人定罪

同案被告周生（59歲），及黃德厚（42歲），因協助庄恢濤向其他棚架工收賄，本月初分別被判囚三個月及四個月。周生承認一項串謀使代理人接受利益罪名，黃德厚則經審訊後被裁定兩項串謀使代理人接受利益罪名成立。

廉署近年採取連串執法行動，打擊收受非法回佣的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名總承建商及分判商前僱員貪污，包括本案三名被告共18人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有三人尚待答辯或審訊。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：2526 6366。控方今日由檢控官葉蔆萱代表出庭，並由廉署人員王沛偉協助。