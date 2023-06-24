新冠｜兒科專家稱仍有不少幼童入院　打足三針始可減重症死亡風險

新冠疫情漸回落，但港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今（24日）在電台節目中表示，仍有不少兒童染疫入院，並提醒家長不要誤以為染疫後不用再接種疫苗，重申要打三針才可以有足夠保護力，減低幼童重症及死亡風險。



關日華亦指，留意到呼吸道合胞病毒、手足口病及肺炎鏈球菌感染個案都較過往多，料與抵抗力下降有關，呼籲家長要小心留意子女在感染後病徵，如出現神智轉差，可能是腦炎病徵，須盡快求醫。



關日華留意到呼吸道合胞病毒、手足口病及香港肺炎鏈球菌的感染個案都較過往多，料與抵抗力下降有關。（資料圖片／余俊亮攝）

最新一期的新冠流感速遞顯示，過去一周化驗所新增新冠核酸檢測陽性數目為 1,658個，對比前一周 2,132 跌22%。不過，關日華今在電台節目表示，仍見到有不少兒童染疫入院，當中以3至5歲小朋友最多，主要是因為3歲以下幼童的疫苗接種率偏低，他們感染後容易出現併發症而需要入院，並提醒家長不要以為染過疫便不用再接種疫苗，重申要打三針才可以有足夠保護力。

兒童染疫後常見嘶吼症 嚴重會引致氣管閉塞

他續指，現時在醫院常見到兒童染疫後出現嘶吼症，嚴重者會引致氣管閉塞，導致死亡，加上幼童感染新冠病毒後可能會有記憶、認知衰退的現象，呼籲市民不能掉以輕心。

關日華：手足口病、肺炎鏈球菌等個案增多

他亦指，留意到呼吸道合胞病毒、手足口病及肺炎鏈球菌的感染個案都較過往多，料與抵抗力下降有關。他特別提到，腸道病毒會入侵患者腦部，以EV71病毒為例，嚴重者會引致腦炎。他呼籲，當小朋友感染手足口病後，家長可密切留意子女有否半夜「扎醒」十多、二十次，又或者神智開始轉差，因以上病徵均是腦炎的病徵，需要盡快求醫。

關日華提醒，一般手足口病患者要至少7至10天，待水泡結痂後才不會有傳染性，故小朋友在此段時間不要上學，而學校如知有學童感染，亦要妥善清潔和消毒患者分泌物接觸過的物件。

另外，政府早前推出強制虐兒條例，當中醫生如留意到病人有被虐待必需舉報。關日華認為，此是好事，因可高大家認知如何協助小朋友，現時醫管局已成立小組討論在什麼情況下才需要舉報。