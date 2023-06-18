精神健康｜疫後情況備受關注　精神專科醫生鼓勵求助：負責任表現

精神健康成為疫後社會關注的議題之一，「心影薈」創會會長、精神專科醫生麥永接今日（18日）指，疫情間不少人沒有適當處理負面情緒，鼓勵市民勇躍求助，強調求助並非弱者，而是負責任的表現。



▼6月18日 《疫情亦情》新書發布會暨攝影開幕禮▼



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疫後復常，港人精神健康問題備被社會關注，「心影薈」舉行新書發佈會暨攝影展，創會會長、精神專科醫生麥永接指疫情告一段落，但很多人沒有適當處理負面情緒，鼓勵市民有需要時勇躍求助。他又指男士自尊心強，遇到問題時大多選擇獨自承受，強調求助並非弱者，而是負責任的表現。

許先生疫情前原為廚師，疫情期間因為禁堂食而失業，作為家中的經濟支柱多次轉行，先後成為街市小販、裝修工人等、但都開工不足，他提到當時經常「收埋自己好唔開心」，出現心悸等症狀，幾經轉折下到精精科求診，證實為自律神經失調。他又指抑鬱焦慮最嚴重的時候曾有自殺的念頭，想以死解脫，幸好在最嚴峻的時候找到幫助，接受治療後情況大幅好轉，希望可以他的故事，鼓勵有需要的人尋求協助。

陳肇始則表示她舒緩壓力的方式就是解決問題，指出新冠疫情期間每日都好想返工，「好想一朝早就衝起身換衫返工，覺得好開心。」（馬煒傑攝）

前食物及衞生局局長、香港大學護理學院教授陳肇始亦到場分享，提到自得知武漢出現不明肺炎，就開始為香港守好防線，展開與新冠病毒搏鬥的工作，她續指疫情期間工作繁忙，視乎情況睡眠時間甚至比5小時更少。

帶領香港抗疫面對巨大壓力，陳肇始則表示她舒緩壓力的方式就是解決問題，指出當時每日都好想返工，「好想一朝早就衝起身換衫返工，覺得好開心。」甚至會用較不舒適的方法令自己更易起床，只要解決到問題就會令她好開心。不過她亦提到政策被誤解時會感到不開心，但亦不會鑽牛角尖，「有困難就迎難而上，服務市民。」

「心影薈」於本月18日至21日在中環街市地下互動牆舉行攝影展，每日早上10時至下午10時免費入場。