新冠肺炎｜確診個案稍回落　患者求診比例急跌

新冠肺炎疫情開始回落，最新一份新冠及流感速遞顯示，病毒活躍程度略有回落。過去一周化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,096，較前一周3,498微跌逾一成，同期錄得的嚴重個案及死亡個案為190宗，亦較前一周236宗少。

另外，門診新冠求診比率方面，定點普通科門診及定點私家診所的新冠肺炎平均求診比率分別為279.5及81.2（每千個診症計），較上周分別跌近一成及五成多。



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新冠肺炎確診數字回落，據最新監測數據顯示，在5月28日至6月3日期間，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,096個，對比前一周的3,498個下跌逾一成。不過，公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近35%對新冠病毒呈陽性反應。

衞生防護中心亦公布，過去11日錄得60宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉326人染疫，較上一周的報告有稍為回落。此外，上周重症/死亡個案為190宗，比對前一周的236宗下跌，而過去四日亦有103宗重症/死亡個案。

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另外，門診新冠求診比率方面，定點普通科門診及定點私家診所的新冠肺炎平均求診比率分別為279.5及81.2（每千個診症計），較上周分別跌近一成及五成多。



新冠變種病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在6月1日至7日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中96.2% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的6.0%下降至4.4%。