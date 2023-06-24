港鐵時薪$110請收益保護主任　職務包括查票捉違規人士　資格一覽

運輸署周五（23日）公布下周一（26日）起會與各公共交通營辦商展開聯合行動，打擊違規使用2元乘車優惠，港鐵重鐵網絡的相關違例罰款明日（25日）起亦將倍增至1,000元。港鐵最新周五在招聘平台貼出「顧客服務及收益保護主任（半職）」招聘廣告，以月薪8,800元聘請兼職收益保護主執行查票工作及執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士，收益保護主任每更4小時，每週工作20小時，換算時薪約110元。



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港鐵重鐵網絡違規附加費周日起增至$1000

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計畫，運輸署昨宣布下星期一起將在全港進行大型打擊行動，而港鐵重鐵網絡的相關違例罰款明日起亦將倍增至1,000元。

港鐵昨日在招聘平台貼出「顧客服務及收益保護主任（半職）」的招聘廣告，需要在鐵路處所執行查票工作、協助乘客正確使用站內設施及票務系統及執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士等。

應徵者須完成香港中學文憑試並考獲五科第2級或以上成績/ 香港中學會考五科合格，包括英文科及中文科，及有良好溝通技巧及以客為本的服務態度，即有資格應聘。

港鐵同日在招聘平台貼出「顧客服務及收益保護主任（半職）」的招聘廣告。（求職網截圖）

招聘廣告提到，如聘請月薪為8,800元，其每週工作20小時 ，以每月約有四星期計算，即其時薪達110元。廣告亦指，該工作固定更分，每一更分為4小時，分別為上午7時至11時，或下午時至8時，分別為上班及下班的人流高峰時段。