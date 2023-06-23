2元優惠｜議員指運輸署、巴士小巴人員無執法權：只登記乘客資料

運輸署下周一（23日）起聯同各公共交通營辦商及外判保安員組成三人小隊，於全港18區不同專營巴士路線、小巴、渡輪，在繁忙時段，打擊乘客違規使用2元乘車優惠，為期兩個月。立法會議員張欣宇表示，除了港鐵之外，運輸署及其他公共交通營辦商人員沒有權利執法或發出告票，令打擊濫用優惠的行動大打折扣；另一議員田北辰質疑，今次運輸署執法行動不包括港鐵，港鐵或沒有誘因聘請更多人手抽查乘客車票。



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張欣宇：必須通過修例解決有責無權問題

立法會議員張欣宇指，《香港鐵路附例》賦權港鐵向乘客追收附加費，惟其他交通工具則沒有，組成的三人小隊亦無執法權，因此儘管發現濫用情況，只是登記乘客資料，之後交由警方跟進，這個問題必須通過修例解決，「而家講緊個三人小隊，就算運輸署佢自己去做個巡查嘅時候，運輸署職員其實佢都冇職責去開告票，或者附加費、罰款嘅罰單。」他表示，三人小隊沒有獲賦權執法，令打擊行動的阻嚇性及效果大打折扣，兩個月的高姿態巡查只是告訴公眾政府重視濫用的情況，認為要達致長期效果，現今措施並不足夠。

曾任職港鐵的張欣宇續指，港鐵發現懷疑濫用2元乘車優惠個案，大多數以即場收取罰款解決，倘發現乘客經常重覆濫用，則會考慮提出檢控；自樂悠咭推出以後，如果乘客未能說出為何使用樂悠咭，或牽涉盗用情況，則須交警方跟進。

立法會議員張欣宇指出，三人小隊無執法權，因此儘管發現濫用情況，只是登記乘客資料，之後交由警方跟進。（資料圖片／廖雁雄攝）

田北辰倡小巴及巴士只接受樂悠卡

實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰則指，運輸署今次行動並不包港鐵，只是包括巴士、小巴以及渡輪，但並無誘因令港鐵聘請更多人手監察乘客付費情況，「港鐵作為上市公司，有5,000多個閘口，邊度有誘因請好多人手去做抽查，從而減少自身的收入？」他認為港鐵並無處理執法人手短缺的問題，只是上調附加費款額的作用有限，反之運輸署應該派出自已的便裝監察員支援港鐵。

田北辰議運輸署使用小巴及巴士等公共運輸交通工具的市民，必須向司機出示樂悠卡。他再次提出，政府盡快考慮將「2元」乘車優惠改為「2折」，因為改為「2折」之後，長遠來說車費會「自動加價」，日後毋須再擔心「2元」乘車優惠應該上調多少，反之因應車程長短而自動調節，受惠人士會自行決定應該搭長車定短車。

實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰。（資料圖片／李宇婷攝）

巴士公司目前只要求違規乘客補回差額

九巴及龍運表示，一直有執行查票工作，當車長及其他身穿制服的前線員工，懷疑有乘客違規，會要求提供證明文件核實身分，如證實未能符合享用優惠的資格，會要求對方繳付恰當車資，亦不時派員實地監察調查。

城巴新巴指，車長及前線員工一直按政府指引，要求疑似不合資格使用2元乘車優惠計劃的乘客出示身份證明文件，並要求查明違規者繳付全額車費。城巴新巴將配合政府打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠計劃的措施，積極協助當局所採取的宣傳及打擊行動，並繼續按指引查核疑似違規個案。