2元優惠｜下周一起三人小隊全港打擊違規使用　視情況交警方跟進

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計畫，運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍今日（23日）宣布，運輸署會聯同公共交通營辦商就不合資格違規使用2元乘車優惠進行全港打擊行動，下星期一（26日）起，將設三人小隊進行檢查，包括運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員，將在全港18區不同專營巴士路線、小巴包括綠色小巴及參加計劃紅色小巴、渡輪，在繁忙時段、非繁忙時段，以至平日及公眾假期亦會進行該大型行動。



李萃珍稱，行動至少維持兩個月，當監察到乘客付費情況有異，或懷疑其可能違規使用2元車費優惠，則會要求其出示身份證、八達通或樂悠卡等。她稱，警方亦會配合行動，如遇違規使用情況，將視乎情況提出檢控及交交警方跟進。



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港鐵為打擊逃票及違規使用2元車費優惠等行為，將由後日（25日）起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費由500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作。

李萃珍今日與港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲會見傳媒時稱，運輸署會聯同公共交通營辦商就不合資格違規使用2元乘車優惠進行全港打擊行動，下星期一起，將設三人小隊進行檢查，包括運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員，將在全港18區不同專營巴士路線、小巴包括綠色小巴及參加計劃紅色小巴、渡輪，在繁忙時段、非繁忙時段，以至平日及公眾假期亦會進行該大型行動。

李萃珍稱，除運輸署小組外，今次全港行動亦獲得警方全力支持，署方會視乎案情交由警方跟進、調查或檢控，遇到有不合作乘客時，警方會提供適切協助。她強調今次打擊行動最主要目的是提高阻嚇作用，警惕不合資格人士不要用2元車費優惠，並希望優惠真正幫到受惠對象。

她指行動維持兩個月，幾乎每一日都做，每日時數唔同，但不便透露詳細情況。她強調，運輸署有與營辦商進行打擊行動，每年約找到100至200宗個案，形容「數字平穩、睇唔到特別趨勢」，但指過往找出個案時，對方只需補車費差價便會放行，因此檢控數字較低，但今次會視乎情況考慮作檢控，一經定罪最高可判監。

李婉玲稱，港鐵以往有查票行動，會不定時在不同車站查票，當發現有人未能提交有效車票或違規用優惠，會即時要求交附加費。她稱留意到違規情況有所增加，故由後日起上調附加費以增加阻嚇力。她稱當發現有逃票、多次違規使用優惠等情況，會作出檢控或交有關部門跟進。