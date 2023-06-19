國際龍舟邀請賽｜LINE FRIENDS化身龍舟選手　旅發局設九個打卡點

周四（22日）是端午節，旅遊發展局「香港國際龍舟邀請賽」於本周六及下周日（24及25日）舉行，尖沙咀星光大道今日（19日）起率先出現一眾換上龍舟選手造型的LINE FRIENDS 角色，成為端午節打卡點，增添歡樂氣氛，為期兩星期。



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打卡點為期兩星期 沿星光大道步行即可見

「香港國際龍舟邀請賽」將於本周六及下周日舉行，為吸引更多市民旅客投入活動，旅發局今年特意與國際創意工作室IPX旗下的IP - LINE FRIENDS 合作，沿尖沙咀星光大道特設「LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點」，由今日起一連兩星期，展出一眾換上龍舟選手造型的LINE FRIENDS 角色，成為端午節日打卡點。

市民即日起只要沿星光大道步行，就能前往九大打卡點，捕捉換上龍舟選手造型的LINE FRIENDS裝置。當中最矚目的是位於星光大道中段的「LINE FRIENDS 龍舟隊」主題裝置，BROWN、CONY 、SALLY、CHOCO 等多個角色齊齊化身龍舟健兒奮力破浪。多個裝置亦分別加入了不同的端午節及龍舟運動元素，包括加入端午節必食的糭、龍舟鼓等。

限定紀念品：防水袋、型格沙灘巾、冰巾

除了打卡，現場設有LINE FRIENDS龍舟主題限定店，出售特別為今次盛事而設計的香港限定紀念品，包括特別設計的特大容量防水袋、型格沙灘巾、冰巾等。

LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點詳情

日期及時間：6月19日（星期一）至7月2日（星期日）

地點： 尖沙咀星光大道

入場安排 ： 免費入場

活動詳情：旅發局活動網站