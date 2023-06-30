教局辦特色課程助自閉症生展潛能　巴士迷追車影相變探索交通規劃

本港有逾萬名中小學生患有自閉症，為加強照顧他們的學習需要，教育局於2021/22學年推行「強行為本小組」計劃，透過舉辦特色課程，例如城市規劃、數碼短片製作、無人機編程等，幫助自閉症學生發展潛能，規劃升學或職業路向。有參與課程的「巴士迷」學生表示，以往只是愛追車影相，如今深入了解道路和城市規劃，反思政策和措施對市民的影響，有志日後從事交通範疇的工作。



患有自閉症的學生，不少會對特定議題有強烈興趣，包括就讀中二的陳思朗和陳思哲。兩兄弟本身是「巴士迷」，每當巴士有新路線或車身廣告亮相，就會前往拍照留念。

二人去年參加教育局「強行為本小組」計劃下「我是規劃師」的課程，由研究巴士的興趣，轉為學習道路和城市規劃發展，例如了解不同地區建立的康樂設施或交通站，更會到社區訪問居民，了解他們使用情況和意見。

課程有約十節，共25小時，有專業導師教授學科知識，分享行內資訊，亦會安排社工駐場，指導社交、溝通或情緒管理的技巧。課程完結後，學員要分享學習成果，二人發表報告，反思本港以鐵路為骨幹的發展政策。

觀塘瑪利諾書院中二級學生陳思哲（圖左），聖若瑟英文中學中二級學生陳思朗（圖右），陳思哲與陳思朗家長趙蘭芳女士（圖中）。（劉鑫梅攝）

克服溝通障礙 訪談街坊了解小巴服務看法

回顧參與過程，弟弟思哲指，最難忘到荃灣福來邨做街訪，訪問當區居民對紅色小巴服務的看法和建議。作為自閉症患者，主動採訪的任務不易，須克服溝通障礙，但他認為亦是一個機會跳出「舒適圈」，「有啲人會當你冇到，都會覺得失望⋯⋯但都會不斷去嘗試，直到成功搵到人採訪為止。」

哥哥思朗表示，曾實地考察秀茂坪，了解當區行人天橋、行人路及其它公共設施，是否便利市民使用。他學會代入居民的角色，思考城市規劃是否合適，如何提出建議改善。他續指，高興從課程中認識更多志同道合的朋友，一起討論交通資訊和知識。

二人在課程中探索未來發展方向，哥哥思朗指，日後有志任職於交通公司，協助規劃師工作；弟弟思哲則稱，希望升讀大學，修讀交通規劃相關課程。

𠵱家啲人都話我哋係『巴膠』、『鐵膠』，其實又未必係咁樣，我哋都可以對社會有貢獻，將我哋學到嘅知識貢獻返俾社會大眾。 陳思哲

媽媽：兒子更多表達自己 助了解想法

媽媽媽趙蘭芳表示，支持兩兄弟參與課程，將自身興趣發展成專業強項，又樂見二人表達和分析能力有進步。趙蘭芳表示，過去兄弟二人較少與她溝通，需要透過觀察、旁敲側擊，猜想他們想法，令她不時擔心未能照顧好他們的情緒。她說，二人自從參與課程後，會主動向她提及課堂的事情，談及學習上的困難，有助她加深了解兩兄弟的想法。

負責「強項為本小組」計劃的新生精神康復會社會工作主任黃展強表示，計劃有別於傳統訓練，是從學生感興趣的議題入手，讓他們參與討論和分析，並透過結識來自不同學校的組員，一起分工合作，鍛鍊他們的「軟技能」，「佢哋建基於興趣，喺好高嘅動機同參與度，佢哋係會練習到𠵱啲技能，慢慢提升社交溝通」。他指，導師亦會運用專業知識，啟發學生以不同角度思考，學習新的技能，有助自閉症學生應用在日常生活。

兩年逾400名中學生參加

教育局於2021/22學年起，主要針對自閉症高中學生，推出「強項為本小組」計劃，透過舉辦特色課程，例如城市規劃、數碼短片製作、無人機編程等，幫助他們發展潛能，規劃升學或職業路向。2022/23學年增辦四個主題課程，包括「非凡演藝旅程」、「智能機械臂課程」、「程式編寫班」及「定格動畫製作班」。計劃兩年以來合共開辦38個小組，有約100所中學、逾400名學生參與。