全面使用BIM技術好處多　縮短工期兼增營運效率

為加快建築流程及減省建築人手，經政府部門大力推動，建造業近年越來越多運用科技去便利建築工程，其中以建築信息模擬(Building Information Modelling或簡稱BIM) 較為廣受業界推崇及使用。有意見認為BIM是「大趨勢」、「建築革命」，甚至顛覆了整個行業，為業界帶來新貌。不過，現時BIM於建築工程的使用尚未算全面，有部分只流於「交功課式」應用，可能是應用家要求而使用，而不少應用BIM的工程業界亦未對此科技有全面了解，而即使有加入BIM技術的工程，似乎仍視技術為屬輔助工具，此舉會錯失新科技帶來的好處。



筆者認為，既然要投放資源使用新科技，不妨將目光放長遠些，全心將它做好，若單單用來「交功課」，未免可惜。其實若部分建築設計及設施複雜的工程，如建造大型醫院等能在工程設計初期至施工時，以至建築物落成後均能有效地應用BIM技術作延伸應用，對加快工程進度及日後數十年後建築物營運及保養，均有莫大裨益及意想不到的好處。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



BIM 技術圖像化可令不同建築工程專業各自在同一平台去剖視其專屬設計範疇。

首先，BIM技術應在建築設計初期已開始應用，筆者在前文亦曾指出，技術可令相關工程人員在一個標準平台上，將不同的建築工序及屋宇設備標準化，避免了以往不同承建商使用不同標準或系統進行工程設計的矛盾，協調需時亦容易遺漏。

另外，BIM技術亦可令平面圖則數碼化及立體化，令建築師或工程師等工程人員更透徹地了解建築物內各項設施及系統的配置，如同在建築物落成前已能「置身」樓層當中，減少施設之間的不協調，亦避免了因設施安裝位置衝突而出現的工程改動，影響工程完工期及帶來額外建築成本。

不過，筆者留意到本港不少建築工程，即使有應用BIM技術，亦在使用上不夠全面。例如，部分工程在建築設計時，因種種原因仍使用傳統技術，直至在施工期間才加入BIM技術作輔助去滿足交付要求，此舉未必能在BIM技術的好處發揮至淋漓盡致。

筆者早前曾遠赴愛爾蘭參與國際工程師聯盟會議，期間有與業界分享工程發展概況，交流中得悉當地一間興建中的兒童醫院，正正由設計至施工均全面採用了BIM技術。據了解該醫院工程於2017年底開始，預計明年3月峻工，其處理設計圖則、施工紀錄及數據、物料應用及供應商資料等均全面使用BIM平台，因此以一間大型現代化的醫院來說，僅7年的施工期算是甚具效率。

因使用了BIM技術，醫院在日後營運亦能更有效率，系統不但早已為大樓內複雜的工程設施預留了合適的維修及保養所需要的路線及空間，甚至可預早作將醫院各區域圖像化，分別透視出在內各種工程設施的電腦化維修期等估算，方便通盤考慮醫院維修計劃。管理人員可利用數碼資料去優選整合，減低保養工作對醫院運作的影響；再者，若醫院大樓營運出現問題，BIM技術上所加進設置的傳感器系統，亦能讓工程人員更快找到問題所在及能迅速顯示其在 BIM 三維空間內的所在地點，使修復期大大縮短。在具體營運上的好處，下文再談。

以BIM技術設計的應對新冠疫情間所設計的高規格組裝合成隔離病房，可在短時間內完成及投入使用去抗疫。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

