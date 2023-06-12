數碼共用平台日漸普及　建築科技提質提速料可應對人才流失

撰文：01醫務所 源栢樑
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建造業長期面對人手短缺問題，對本港未來基建發展，以至長達十年的醫院發展計劃等，或多或少構成人手荒的壓力。筆者在上文提到，本港企業應多重視年輕新血的管理培訓去留住人才。除此之外，建造業能加入更多新科技的應用，如建築信息模擬及綜合數碼共用平台等，亦有助吸引年輕一輩留在業內繼續發展。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑

相較於一般住宅或商住大廈工程，大型醫院所涉及的工程系統多較為複雜，在冷氣、機電、消防、潔淨通風及各種管道供應醫療氣體等系統方面，其設計、要求、尺寸及位置準確度一般較高，因此涉及的外判承辦商，包括分判商數量亦自然較多，若欠缺妥善統籌及互相協調，較容易出錯。不同建築設施可能因此需要作出改動，牽一髮而動全身，或影響到項目的使費，甚至工程進度。

筆者使用早年以數碼化硏究醫院通風系統去快速改裝醫院普通病房，以應對大量的新冠疫情病人隔離需求，並與機電署工程人員獲得2022年度日內瓦國際發明展銀獎。

為確保各承辦商及不同工程能相互配合，近年由政府帶頭引領推動下，不少建築商逐步採用「建築信息模擬」（Building Information Modelling，簡稱BIM）去增加工程的施工效率。這系統在本港已越來越普及，因BIM是以三維空間考慮設計，使工程有高準確度，亦迎來最重要的建造工程變革，BIM 可令具規模的MiC （組裝合成）及 DfMA （製造及裝配設計）等新的建造方法成真，達到項目提速提效的效果。總的來說，工程建設項目的特性會透過數位化表達，將建築資訊系統化地集合，涵蓋其幾何及非幾何資訊，涵蓋建構材料、建構重量和相關建構價格等。

本港院校與業界積極參與推動教育工程MiC 建造以BIM 數碼化為本的應用。

近年業界亦開始使用另一新技術「綜合數碼共用平台」（Common Data Environment，簡稱CDE）去協助各承辦商以同一平台去互相協調，同步化得以省郤不少時間去相互覆檢及修正，大大加快工程的進度與質量。簡單來說即是以BIM為設計工具，去增加工程設置的準繩度，避免各類設施在擺位上互相抵觸，而以CDE作管理工具，令不同工程項目的持分者更有效率地共同操作。

在工程項目中建立起此CDE平台，能夠讓各工程項目參與者透過統一的資訊科技界面或規格標準，例如將相關的工程資料，涵蓋圖則、使用物料及機械應用、各單元的進度及更新等同步記錄或顯示於同一管理平台中，方便總承辦商或不同類別的顧問公司，如項目管理、建築師、屋宇裝備工程師、結構工程師、工料測量師等協調工程的各個項目單元去作整合行動。此舉可避免了一般過往施工時，不同項目參與者或公司之間使用各自工程管理系統，而衍生的不便或資料出錯及遺漏問題。

發展局及建造業議會於2022年時首辦「香港建造業CDE-綜合數碼共用平台大獎​」，業界反應良好積極，得獎的項目如香港國際機場第二期擴建及將軍澳海水化淡廠的工程，其複雜性都是與醫院建設可相比。今年亦剛開始舉辦第二屆比賽，以表揚在項目管理上有較好表現的建築公司或承辦商等，相信亦有助推廣此等CDE數碼平台的應用及平台供應商的投入，強化應用層面。

筆者認為，建築業界能引入更多新及良好科技應用，不但可以加快工程進度，數位化亦有助節省人手使用。業內增加使用科技亦可以吸引年輕工程師或技術人員留在行內發展，進一步舒緩人手荒問題。當局不妨在中小建築企業之間進一步推廣科技應用，甚至提供誘因等，相信在搶人才之餘，這另闢蹊徑亦能減緩整體業內人才流失的趨勢，加速高質基建完成，適時支撐本港復常後經濟發展的需要。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。

源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

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