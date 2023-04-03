醫院推節能措施不易　外國推環保「零傷害醫院」概念冀推動減排

國際社會近年越來越重視企業對環境的責任，例如大型企業會透過發表「環境、社會及管治報告」（ESG報告）去讓公眾了解其推行的環保措施。針對電力及能源消耗量較大的醫院設施，其可節省的能源不多，節能時亦有一定制肘，因此近年國際間提倡加強減排環保效能的「Health Care Without Harm」概念，俗稱為環境帶來「零傷害醫院」，期望加強此類因為要提供無間斷醫療服務以至耗電量高設施的省電效能，為整體環境保護帶來好處。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



醫院機電設施已盡量提高用電效能，如設高效率空調風櫃風扇等。

「Health Care Without Harm」概念提倡醫院在維持原有服務之餘，能盡量減少對環境的傷害。其實本港亦有推廣類似環境保護概念，如現時政府為本港設下「碳中和」目標，即面對當前碳排放量持續升高，也有透過大力推動透過節能、轉用可再生能源等方式以至植樹造林，令在特定時間內累積而來的減碳量抵銷自身產出的碳排量。

不過，對不少公立醫院來說，能達至訂下的「碳中和」目標或有一定難度。例如，一般私人機構可透過植樹等措施去減少碳排放，但醫院在有限建築設計空間的運用上較難實行，因為要地盡其用去增容醫療設施，難有多餘空間推行環保措施；亦難以如私人機構般，透過購買「能源證書」作對沖，即機構可付出金錢促成其他機構進行節能減排，製造「綠色交易」，將所節省的能源計算進自己的企業「成績表」上。

筆者與工程團隊及供氣機構引進首個醫院使用、以沼氣為燃料的電熱聯供系統。

因此，醫院要節能減排，大多只能從日常運作入手，如使用較環保的燃料發電，包括太陽能等可再生能源以至沼氣燃料發電製熱聯供，亦可改用效能較高的空調製冷系統等。近年甚至有醫療機構開始研究使用氫能作燃料電池，可節省部分由傳統電力公司所供給的電力。不過，由於此類燃料電池尚未普及，目前集中於交通工具，使用成本較重，因此若日後能廣泛應用，相信會為不少高耗能的各類型大樓帶來喜訊。

氫能的使用在香港有很高的可行性。

碳中和的推行令世界各地都有制定當地的減排路線圖。

世事難料，近年因有地區戰事持續，燃料供應及價格更不穩定，甚至出現急劇升幅，加重了電力公司營運成本，無可避免令城市電費增加。雖然此舉令各界均要承受電費增加壓力，但筆者希望此情況一方面可令電力公司開始規劃引入成本相對較重、但更環保的節能措施，如太陽能、風能及沼氣發電等綠能；另一方面則期望公私營機構企業將有更大動力使用成本較高的節能措施，因相對地每省一度電省下的電費較以往多。筆者期望此特殊情況下，或有機會推動高成本節能措施進一步普及化，對全球環境保護亦可反過來帶來好處。

醫院因需提供無間斷醫療服務，以至耗電量較高，故要加倍努力去節省耗電。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

