的士小巴商總會批運輸署對加價要求置諸不理：增收入才可吸引入行

香港的士小巴商總會今（26日）向運輸署請願，要求以「先批淮、後審議」方式，批准的士加價申請，唯有保障司機收入，才可以吸引年輕人入行，否則行業持續老齡化。總會並要求政府承擔的士及小巴的保險。總會批評，運輸署官員對加價要求置諸不理，又對打擊白牌車的修例「了無寸進」。



總會要求咪錶加價 政府應承擔的士小巴保險

總會今日聯同的士業界一行約十人，並駕駛幾部貼有標語的市區和新界的士到運輸署請願，要求以「先批淮、後審議」，立即批准的士咪錶收費向上調升，以彌補收入與支出之公平差額，並增加司機收人，吸引新人入行。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，「最緊要佢（運輸署）肯加返兩年前佢公佈我哋滯後嗰20%（加價申請），點加都冇所謂，解決左我哋燃眉之急先。」

他又指，「行行都有得加人工，係我哋的士冇得加人工。」，加上車價及保險價格不斷飆升，有些車主更快要「走佬」。

總會亦希望政府預留款項，作為的士及小巴業保險賠償，當中負責整個的士及小巴業在保險費用上之差額，以保障的士行業能持續發展。

總會對運輸署官員有四大指控

總會表示，曾向運輸署提出的士咪錶加價，至今已8個月，仍未有回覆，指「音訊全無」、「置諸不理」；咪錶價格滯後，司機的收入不足，導致業界人手短缺，司機老齡化的情況加劇。

同時，考取的士司機牌照門檻高，合格分數為85%；而非法載客取酬車輛平台（白牌車）之司機，毋須考試，令白牌車活躍。商會形容例打擊白牌車為「了無寸進」，希望政府嚴懲白牌車。

總會揚言，運輸署三個月內未有回應，會採取進一步行動。