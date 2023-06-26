嶺大未設內地分校　鄭國漢稱北上發展小心　曾有地產項目欲借過橋

本港有7間大學已經或籌備「進軍」大灣區，嶺南大學是當中未在內地設分校的大學之一。即將卸任的校長鄭國漢今日（26日）在傳媒午宴表示，直言北上發展要小心，曾有人邀請在內地開設分校，但由於資金不足未能成事，事後更揭發屬「地產項目」，想藉設建大學城爭取政府更快、更平價批地。



嶺大校長鄭國漢八月退休，他出席傳媒午宴時，難忘反修例風波。（胡家欣攝）

有人聲稱出資30億 經校友邀到「北方某一個地方」設分校

鄭國漢稱，曾有人經校友作為中間人，邀請嶺大到北方某一個地方設立分校，提供30多億元資本，並建議屆時收取3萬元學費經營。他直言方案並不可行，參考澳門大學的建校標準，容納1萬個學生的校園，連同開支至少要100億元成本；香港資助大學的學生，平均每位成本約20萬元，以此經營小型大學已捉襟見肘，更何況只是收取3萬元，「香港以20萬經營，去到3萬點經營? 請嘅教授唔掂啦。」他事後發現，原來方案是地產項目。

借我（開分校）設大學城，問政府攞地疏爽啲，攞多啲，攞平啲，賣又好賣啲。 嶺大校長鄭國漢

主動去信大灣區「有潛質的城市」開分校 無回音

鄭表示，北上設分校要小心，除考慮建校成本，亦要有政府資金支持。他曾就此去信大灣區「有潛質的城市」，不過未有回音，直言理由簡單，因為要尋求資助，「有人話可以要咗塊地先，只係畀地係無用，踩隻腳落去就痛苦將來。」

他指，以內地目前經濟狀況，相信院校北上發展，亦難如科大廣州分校可獲得當地政府大力資助，嶺大轉為與兩間大灣區名大學商討，設立聯合學院合辦課程。

十年不斷請人「換血」 提升學術水平 否認重研輕教

回顧十年生涯，鄭國漢稱滿意嶺大於「2020年教資會研究評審工作」表現，有53%研究項目達3星及4星，即達世界領先及國際卓越水平。鄭憶述，嶺大於2014年的評審結果相當「災難性」，當時只有25%研究獲達國際水平。他解釋，當時嶺大成績欠佳，其中一個原因與教資會評審方法有關，是按學者研究的活躍度而非學術質量。

為了提升嶺大學術表現，他表示，十年間不斷「換血」，聘請更多研究具3星、4星水平的學者，提升研究水準，爭取更多政府資助。他否認重視研究、輕視教學，大學聘用教員機制能令教研平衡發展，「教學超一級，研究唔得要唔要? 我哋以另一個工作職位留，有teaching professor（主力教學的教授）。」