嶺大校長鄭國漢將退休　難忘見證反修例遊行　拒自比香港蔡元培

香港嶺南大學校長鄭國漢八月退休，他今日（26日）出席傳媒午宴時，回顧過去十年的校長生涯，最難忘是2019年反修例示威期間，應學生要求親自到元朗遊行現場。他透露，當時其他大學校長曾反映不滿這種做法，認為對他們施予壓力。他否認坊間曾給予他的「香港蔡元培」稱號，笑言「蔡元培最痛恨學生搞事」，而自己只是關心學生安危，加上遊行在元朗舉行，所以決定到現場，重申當時只是視察而非參與。



嶺大校長鄭國漢八月退休，他出席傳媒午宴時，難忘反修例風波。（胡家欣攝）

反修例示威風波有逾萬人被捕，當中有四成是學生。鄭國漢無透露涉反修例被補和定罪的學生人數，強調無將涉案學生「踢出校」，被定罪的學生，經紀律委員會聆訊後，可重返大學校園。他又認為，社會應向反修例年輕人給予機會，不過亦坦言部分較「出名」的個案，商界或有顧忌，從事教師等職業亦較敏感。

被問到社會復和的責任，鄭國漢形容很難，但非「深仇大恨」，政府作為重大持份者，有責任令社會和解，各方亦可放下成見和心結，若果未能放下心結，「堅持某啲嘢」，應該選擇移民，「喺度又唔開心，香港又無可能獨立」，又可減少社會張力，「咁咪換人，唔啱香港嘅走，啱香港嘅大量入嚟。」

2019年7月27日 嶺大校長鄭國漢夥兩副校長現身反修例元朗遊行

