粉嶺高球場｜已移居澳洲藝人葉麗儀撐保留：確保下一代有同樣經驗

政府今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地以興建房屋，城市規劃委員會舉行的公聽會今日（26日）來到第四場，已移居澳洲的藝人葉麗儀出面反對，她表示已成為粉嶺高球場所屬的香港哥爾夫球會會員超過40年，見證該會對於推廣高爾夫球運動、以及培育新一代球手的貢獻，又指高球會努力不懈顧及該區民生，保護生態環境。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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葉麗儀加入哥爾夫球會超過40年

現年75歲的葉麗儀以哥爾夫球會會員身份，在澳洲預先錄製片段發言，起初談及自己過去歷程，指自1973年成為國泰航空公司的親善大使之後，過去十幾年參與世界各大城市舉行的旅遊業會議介紹香港，提及香港經濟環境穩定，市民可享受休閒生活，娛樂則給予精神上的富足。她說，世界上很多政府提供體育場地保持人口健康，從而減輕醫療系統負擔。

我完全理解香港需要土地，但我個人認為唔應該犧牲現有嘅體育場地，而付出代價。我係香港哥爾夫球會會員超過40年，係呢段時間之內，我見證咗佢哋對推廣香港高爾夫球呢個運動，同埋培育新一代球手嘅貢獻。 藝人葉麗儀

已移居澳洲的藝人葉麗儀以哥爾夫球會會員身份，在澳洲預先錄製片段發言。（歐陽德浩攝）

她又提及，高球會一直關注該區民生，除了聘請當地居民工作之外，每年籌款幫助不同慈善機構，並且借出場地予本地學校、體育團體，亦為了保護區內的生態環境而努力不懈：「我哋係需要保存應有嘅田地，嚟做供應食物及商品嘅供應區、練球場、推杆區、甚至有一個區域係我哋攞嚟將高爾夫球介紹比一啲未曾打過波嘅香港居民認識。當然，要供應停車嘅位置。」

她又指，「香港高爾夫球公開賽」於高球會粉嶺高球場舉行超過60年，得獎名單不乏舉世知名的球手，每年比賽世界觸目，世界很多人關注，為香港很受歡迎的項目。

以我個人嚟講，我打咗40幾年波，今年75歲，而家我每個禮拜仍然會打兩場或者三場嘅波，高爾夫球帶畀我無盡嘅樂趣，好似我嘅身心健康。作為一個香港人，我覺得我哋有責任，要確保我哋嘅下一代，有同樣嘅經驗。 藝人葉麗儀

▼2022.10.14直擊將收回建公營房屋的粉嶺高爾夫球場舊場▼



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「樹博士」詹志勇反對起樓：高球場有最少89棵古樹

有「樹博士」之稱的教大地理及環境科學研究講座教授詹志勇，亦在會中反對粉嶺高球場發展公屋。他表示經調查後發現，該地最少有89棵樹木，可列入古樹名目冊，包括海紅豆、土沉香、樟木等，全部均非常罕有。

他亦特別提到最罕有的水松，若不計算樹苗在內，全球僅餘約250棵，因此若其他地區擁有與粉嶺高球場一樣37棵水松，已是天大喜訊。他強調水松難以自然繁殖，而該地的水松卻非人工種植，早前更在該地找出成功發芽的樹苗，認為應採取任何保護行動，不容許任何差錯。

教大地理及環境科學研究講座教授詹志勇。（歐陽德浩攝）

移植郊野大樹只造成「樹木大屠殺」

環評報告指出可移植大型樹木，但詹志勇直言技術及科學上不可行，因本港沒有移植郊野大樹的經驗。他解釋，市區樹木受地形限制，樹根範圍有限，但郊野上樹木的根部佔地更廣，需要更多泥土，加上樹木間根部互相交纏，移植只會造成「樹木大屠殺」。

他更稱，首次到粉嶺高球場時，被美麗的景色所震驚，甚至以為身處英國，稱可該地看到香港最優質的樹木，若是其他地區的政府，早已列為文化遺產並致力保護。他指，香港已失去虎豹別墅，不希望摧毁後反悔的事件再度重演。

▼2022.10.14直擊粉嶺高爾夫球場水松林▼



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籲沼澤區劃作自然保護區 可繼續由球會管理

詹志勇建議，應將整個粉嶺高球場沼澤區，劃為自然保護區，並根據國際做法，將所有水松納入古樹名目冊。他亦強調並非反對政府建公屋，但不希望本末倒置再覓地興建公園，反而應把握現有「寶藏」，加建設施成為自然公園。

問到改為保育用途是否意味球會不適合管理，他則表示球會已累積過百年寶貴的管理經驗，若繼續管理為妥當及無可厚非。他更讚揚球會說：「管樹同管草地係一流。」