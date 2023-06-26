國產49座電動旅遊巴落地　續航力430公里　索價近400萬元

政府推動電動車發展，有企業成功研發電動旅遊巴，今年4月獲政府發牌，全車有49座位，續航力可達430公里，90分鐘完成充電。

該車零售價為380多萬元，價格較燃油車昂貴不少。該公司指，現時有十多間公司接洽，有意使用電動旅遊巴，但暫時未正式收到訂單。該公司透露，有業界反映，雖然政府會資助購買商用電動車，但步驟繁複，難以申請。



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香港國際能源電動車集團與安徽安凱汽車建立了戰略合作關係，兩間公司於2020年合作研發「安凱A9」純電動旅遊巴，並於今年4月獲發牌。根據該集團介紹，「安凱A9」設有49個座位，車長11.8米，充電90分鐘便可充滿電，其續航力達430公里，零售價達380多萬元。

該集團企業傳訊總聯廖麗濤表示，雖然香港地勢陡削、天氣炎熱，而且充電設施不足，但「安凱A9」的續航力達到430公里，適合香港行駛，尤其充滿電後，其電力足夠多於一日營運。她又指，現時已有十多間公司接洽，包括跨境巴士、本地團旅遊巴公司等，都有意引入該車，已開始試車，暫未有正式落訂，但只要完成交易，3個月內便可交付車輛。她稱，除了旅遊巴，亦將會引入19座電動小巴，供小巴業界考慮。

不過「安凱A9」索價近400萬元，比一般49座旅遊車昂貴。廖麗濤表示，政府設有新能源運輸基金，可以資助車價的一半，惟不少業界反映，申請手續繁複，成為一大限制。另外，該車只可以透過專用的充電裝置充電，即必須到該集團的車場充電。廖期望，未來18區都有相關充電施備。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，已試坐「安凱A9」，認為比一般燃油車寧靜，整體上未有大分別。他認為，政府應改善商用電動車政策及配套，現時尤其欠缺充電設備，需要積極推動。他又建議，由於電動車政策涉及多個部門，例如興建充電站又涉及土地規劃，故建議成立跨部門工作小組，協調不同政策局合作。