網絡熱議新款電動小巴金路通　售價$200萬　業界料短期內難應用

政府近年推廣電動車，今日（19日）網上廣傳一款新式電動小巴，網民熱議其外觀。翻查資料，該電動小巴名為「金路通（Solution）」，由本地汽車生產品牌瑞昌汽車製造，為「電動公共小型巴士先導試驗計劃」下的其中一間供應商。據瑞昌汽車資料，每架「金路通」預計零售價為180萬元至240萬元，續航力介乎77公里至200公里。

不過有小巴組織表示，由於配套不足，加上電動小巴的售價較現時貴逾百萬元，相信短期內都難以有電動小巴正式投入運作。據了解，該車正申請車輛類型評定。



環保署於2021年10月邀請有意在本港提供電動小巴的供應商提交建議書，以成為「電動公共小型巴士先導試驗計劃」的「資格預審供應商」，現時計劃下一共有六間供應商，包括瑞昌汽車。

充電5分鐘可行走8公里

瑞昌汽車其中一款產品便是「金路通」單層小型巴士，其設有不同長度款式，曾經改裝成流動疫苗車，為市民接種新冠疫苗。翻查資料，該車零售價料為180萬元至240萬元，續航力介乎77公里至200公里，每次充電5分鐘後，便可行走8公里。「金路通」為低地台小巴，若用作綠色小巴，可設18個座位及1個輪椅位。

「金路通（Solution）」（瑞昌汽車圖片）

電動小巴貴近百萬 業界指難推動

據了解，「金路通」仍正申請車輛類型評定。翻查資料，在本港登記的車輛都須接受類型評定，通過一系列檢驗，以確保符合香港規格，之後才可登記及發牌。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，暫時未聽聞業界購買電動小巴，相信短期內都難有電動小巴正式落地服務。他解釋，小巴站頭未有充電設施，首先難以解決充電問題；其次現時一輛小巴售價約為80萬元，即「金路通」至少昂貴100萬元，認為小巴業界暫時難推動電動化。