政府工招聘｜16份筍工月薪12K-112K　懲教署工藝導師F.3學歷37K起

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在六月尾至七月中截止，只需兩至三年工作經驗便可求得可觀的薪酬。其中懲教處聘請工藝製作導師，只需中三畢業便可應徵，起薪點便有$37k！有兩年經驗的律師也可應聘起薪點就有68k的合約律師，頂薪可達92k！有興趣的人士要留意啦。



【懲教署—工藝導師(製衣)】

月薪：37,570元起

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月37,570元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月63,755元)

截止日期：06/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.申請人必須完成有關成衣或紡織行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具成衣或紡織生產方面的相關工作經驗

2.有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年

3.具備相當於中三程度的中、英文語文能力，並能操流利粵語及簡單英語

4.受並通過製衣技能測驗

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.督導轄下職員執行職務

2.訓練、指導與監管懲教院所內的在囚人士從事製衣生產

3.監管工序包括但不限於一般成衣縫紉、物料預算、紙樣製作、剪裁、整熨、包裝、品質保證、生產機器和設備操作及保養

4.擬備職業訓練教材及教授有關課程

5.執行職業安全及健康守則及相關規例

6.執行其他指派職務。

7.獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(製衣)職位」

3.信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

5.如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件，或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理

6.申請人如獲安排參加製衣技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作已經落選

【教育局—二級工人】

月薪：14,075元起

第一標準薪級表第0點 (每月14,075元) 至第一標準薪級表第8點 (每月16,580元)

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.修畢小六課程，或具備同等學歷

2.能以粵語／中文和簡單英語溝通，閱讀簡單中文和簡單英文，以及書寫簡單中文或簡單英文

3.懂操作一般辦公室器材

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.搬運家具、上落存放倉貨物料及辦公室器材，並處理其他雜務工作

2.收發文件和檔案、送遞文件、並執行與郵務有關的工作

3.複印、影印和分揀文件，並操作其他辦公室自動化器材

4.提供清潔、茶房及茶水服務

5.協助處理保安工作(例如開門及鎖門，查核到訪者身份等)，並於接待處當值，接聽電話及處理簡單查詢

6.執行由高級職員分配的其他工作

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.以郵寄方式或親身遞交申請，申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

2.填妥的申請書，連同其所有證明文件的副本，於二零二三年六月三十日或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。請勿遞交任何證明文件的正本。申請人須在申請書上及信封面註明「申請二級工人職位」。

3.在網上遞交申請，申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於二零二三年七月七日或之前把其所有證明文件的副本，以郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。

4.申請人必須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及經驗，並夾附有關證明文件副本。資料不全、並非以指定的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]提交、以傳真或電郵提交、逾期提交、未妥為簽署或沒有夾附充足證明文件的申請，將不獲受理。

【公司註冊處—合約律師】

月薪：港幣68,975元起

月薪港幣68,975元至港幣92,090元(視乎獲取資格後經驗而定)

截止日期：06/07/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內取得律師資格，並在取得資格後具備至少兩年的專業經驗

2.在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內取得大律師資格和全面執業權後，具備至少三年的專業經驗

3.在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科及中國語文科考獲第2級或以上成績或具備同等成績

4.能操流利英語及粵語

5.具備一般顧問工作經驗，特別是就《公司條例》(第622章) 及公司註册處實施的其他條例提供法律意見的經驗則更佳

職責：

1.就《公司條例》及公司註册處實施的其他條例提供法律意見

2.就辦理文件登記及其他根據《公司條例》提出的申請提供意見

3.就投訴個案的調查提供意見

4.進行法律研究

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人須填妥一份申請表格[通用表格第340號。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可於公務員事務局網站下載

2.已填妥的申請表格，連同詳盡履歷，須於截止申請日期或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組，信封面須清楚註明「申請合約律師職位」。

3.履歷應包括下列資料 ：

-法學士、法律博士、法律專業共同試、法律專業證書考試、律師會和大律師公會檢定資格及其他相關學歷最後考試的成績，當中須列出各報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)

-取得律師／大律師資格的確實日期和地點

-由中學起在公開考試中報考科目的成績級別（請述明考取成績的確實日期並提供成績單和證書副本)

-就業記錄及職責詳情

【衞生署—合約會計經理】

月薪：港幣46,605元 (另加約滿酬金)

截止日期：06/07/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港會計學位或工商管理學位(主修審計╱會計╱財務)，或同等學歷

2.為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生

3.具備至少5年有關會計或審計全職工作經驗註

4.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第「2等」級或以上的成績

5.在香港中學文憑考試取得另外3個科目達第「2等」級或在香港中學會考取得另外3個科目達「E級」或以上的成績

6.具備良好的中、英文說話及書寫傳意技巧

7.申請人具備政府帳目和系統開發經驗，將會獲優先考慮

職責：

1.根據政府規則和規例執行與財務及會計相關的職務，例如負責財務會計、處理付款及管理預算

2.就新計劃制訂整體框架及付款程序，就處理付款系統的開發、整合、驗收測試工作提供支援，協助進行財務監察

3.協助監察付款進度及整體開支情況

4.編製財務及分析報告

5.監督付款小組執行財務會計及由上司指派的其他職務

聘用條款：

成功的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任，續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期之前連同入職條件所列的證明文件副本送達所列聯絡地址，信封面須註明「申請合約會計經理職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.在網上遞交申請的人士，須在2023年7月13日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【教育局（新聞及公共關係組）—新聞行政主任】

月薪：38,000元

截止日期：10/07/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷中取得「二級」成績

3.中英文書寫能力良好、操流利粵語及英語

4.在取得學位後最少4年曾從事新聞業、宣傳事務或公共關係的經驗

5.具備良好溝通、人際及表達技巧

6.熟識教育新聞

6.掌握相片拍攝和編輯、圖像設計及影片拍攝和編輯的基本知識和技巧

7.能在緊迫的期限內完成指派工作，熟識電腦運用，包括文書處理。

職責：

1.協助統籌新聞發放、大眾傳播研究、傳媒查詢及採訪

2.協助推行宣傳計劃，以及安排透過廣告宣傳媒介進行宣傳，包括電視及電台政府宣傳片、電視及電台節目、網上和戶外廣告等

3.為教育局的員工刊物擔任執行編輯

4.執行其他被委派的工作

5.需要早班工作，及有時在非工作日工作

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請書須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部東翼11樓1110室教育局新聞及公共關係組

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知

【在職家庭及學生資助事務處—合約助理文員】

月薪：12,780元

截止日期：04/07/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.完成中四學業，或具同等學歷

2.具備良好中英文講寫能力

3.具備良好電腦應用知識，懂得中英文打字及使用MS Word及 Excel等應用程式

4.具備最少六個月的全職文書工作經驗，具處理政府資助計劃申請經驗者可獲優先考慮

職責：

1.審核及處理各項政府資助計劃的申請，並核實申請人提交的證明文件

2.負責收集、發送、記錄、整理及歸檔各項政府資助計劃的申請書及相關文件

3.在電腦系統中輸入各項政府資助計劃的資料，並執行其他文書工作，例如打字、影印及文件派送等

4.提供櫃位服務、處理公眾查詢，以及就各項政府資助計劃的相關事宜聯絡申請人及相關人士

5.執行主管指派的其他職務

聘用條款：

受聘人將按非公務員合約條款聘用，合約期為一年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (3/2013 修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格和詳列所有現時及先前受僱工作經驗(包括職位和主要職責)的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件，於截止申請日期或之前送達或郵寄至九龍觀塘海濱道181號19樓。請於信封面註明「應徵合約助理文員職位」。本處於收妥申請人遞交的申請表格後會以電郵形式寄送確認收據

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站於截止申請日期或之前作網上申請

4.申請人在網上遞交申請表格後，必須於2023年7月10日或之前，把其學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（如工作證明書及／或僱主信等）副本郵寄或送達至九龍觀塘海濱道181號19樓，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號

5.申請人請於申請表格內提供電郵地址，以便聯絡。

【入境事務處—入境事務主任】

薪酬：紀律人員（主任級）薪級表第7點（每月港幣42,415元）至紀律人員（主任級）薪級表第22點（每月港幣77,995元）

截止日期：28/06/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士學位或註冊專上學院在註冊後頒發的文憑，或本港任何一所理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院頒發的高級文憑，或本港高等教育院校頒發並獲認可的副學士學位，或具同等學歷

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲「一級」或以上成績

3.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或以上成績，或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級

4.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

5.通過體能測驗

6.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

7.能操流利廣東話和英語。

職責：

入境事務主任主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般行政及督導工作，當中包括但不限於偵查偽造證件。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.可透過公務員事務局網站遞交申請表格。

2.申請人亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]。

3該表格也可從公務員事務局網站下載。

4.填妥的申請表格，須於截止申請日期或之前送達或郵寄至新界屯門青山灣青山公路82號入境事務學院地下高層入境事務處招聘及訓練研究組。郵遞申請將以信封面的郵戳日期為準。

5.由於邀請信及通知信將以電郵方式送出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

【民航處—見習航空交通管制主任】

月薪：$24,265元起

見習職級薪級表第11點(月薪港幣24,265元)至見習職級薪級表第14點(月薪港幣29,430元)

截止日期：14/07/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科取得第3級或同等，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或

2.在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科) C級

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科達第3級

4. 能有效地以英語溝通

5. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練

2.接受輕型單引擎飛機飛行訓練

3.執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作

4.須二十四小時輪班當值

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年7月14日香港時間下午五時正或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

3.以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。初步入選的申請人須參加暫定於2023年7月／8月舉行的考試。

【律政司—律政書記】

薪酬：總薪級表第8點(每月21,875元)至總薪級表第26點(每月54,840元)

截止日期：30/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等以上成績

2. 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

4. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作

2.處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序，並出席調解會議

3.進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應

4.接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會

5.為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作

6.執行其他日常法律輔助工作。

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013)修訂版]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取 。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人須在申請表格上詳列其學歷及工作經驗。有關資料應包括

(i)在公開考試中所有報考科目的成績級別

(ii)曾就讀的專上教育課程的科系/課程名稱

(iii)根據申請表上格式填報所就讀的課程及就業的確實開始和結束日期

(iv)就業紀錄連同詳細的職責說明

3.以親身或郵寄方式遞交的申請書須在香港時間 2023年6月30日下午6時或之前送達香港中環下亞厘畢道18號律政中心中座地下律政司人事及編制分組招聘小組。申請人若以郵寄方式遞交申請， 信封上的香港郵戳日期將被視為遞交申請日期。

【食物環境衞生署—管工】

薪酬：總薪級表第7點(每月20,540元)至總薪級表第11點(每月26,185元)

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試/香港中學會考五科五科考獲第2級或以上成績

2.取得有關學歷後，具兩年工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科中取得第2級

4.在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責：

1.督導初級人員執行潔淨、街市管理、防治蟲鼠及值勤室等工作

2.根據合約的條款和條件，監察承辦商的表現，調查工作表現欠佳／沒有履行合約責任的情況，並在適當情況下採取跟進行動

3.根據本署負責執行的條例，進行與該職級的職務有關的執法工作

4.保存記錄和撰寫報告。

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人須填妥申請表格[通用表格第340號(3/2013俢訂版)]並送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人亦可在2023年6月30日或之前透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

3.申請人須於申請書上註明其學歷已於截止申請日期或之前（即2023年6月30日或之前）取得（即已獲頒授資格的院校正式頒授／頒發）。持有本港以外學府及非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

4.以親身或郵寄方式遞交的申請書，信封面須清楚註明“申請管工職位”。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。

【房屋署—工料測量師】

薪酬：總薪級表第31點（每月68,975元）至總薪級表第44點（每月112,925元）

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.申請人所有資歷及工作經驗以截止申請日期或之前為準。

2.申請人若具備香港註冊專業測量師（工料測量組別）的資格，可獲優先考慮。

(3) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的取得二級成績，或同等資格

(4) 《基本法》及《香港國安法》測試中取得及格成績。

職責：

1.擬備造價估計、招標文件（包括建築工料清單）、評標報告和合約文件

2.執行合約後的工作，包括擬備中期證明書和財務報表、為更改工程進行量度和定價，以及議定最後決算

3.編訂投標價格指數和成本標準

4.執行技術審核職責。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請表格，連同

(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本

(二)綜合招聘考試成績通知書的副本

(三)工作證明送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組

請在信封面上註明「申請工料測量師職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

申請人如在網上遞交申請，必須在2023年7月7日或之前把

(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本

(二)綜合招聘考試成績通知書的副本

(三)工作證明寄交九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署—二級助理館長(電影工作類別)】

月薪：總薪級表第14點(每月港幣30,990元)至總薪級表第27點(每月港幣57,395元)

截止日期：29/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：電影／電視研究、媒體／傳播研究、美術、設計、文化研究、人文學或同等學科；

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得“二級”和“一級”成績，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

1.進行研究和編製目錄及刊物

2.搜羅、設計、登記和闡釋展品

3.協助籌辦展覽、節目、教育及推廣活動

4.協助管理館藏

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（電影工作類別）職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。

4。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真╱電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請將不獲考慮。

5.申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

【土木工程拓展署—合約建築師】

月薪港幣：65,510元

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.為香港建築師學會的會員，或具備同等資格；以及為香港建築師註冊管理局的註冊建築師

2.在取得專業資格後具備至少三年相關的工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責：

1.與顧問聯繫，執行發展項目的建築及園景設計

2.擬備預算及控制項目支出

3.監督項目計劃及進度

4.與持份者(包括政府政策局/部門、有關機構及各方)聯繫和協調

5.管理顧問及工程合約

6.監督建造工程中與建築有關的事宜

7.處理公共關係事宜

8.執行上級指派的其他職務

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送達九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請合約建築師職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人如在網上遞交申請，必須以郵遞、傳真或電郵至土木工程拓展署招聘組(傳真號碼：2714 0140；電郵：appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

5.申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如有查詢，請致電查詢電話

【屋宇署—技術主任(合約)】

月薪：21,788元

截止日期：30/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的結構工程或土木工程文憑或高級證書；或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

職責：

1.協助審查結構設計、有關詳圖、測試報告及建築記錄，並監察及進行關於地基和結構構件的測試

2.協助視察樓宇和斜坡、勘測樓宇的缺損、修葺工程和違例建築工程、調查滲水源頭、安排頒布法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程（包括緊急個案的工程）

3.擬備施工圖則及工程費用預算、協助樓宇資料記錄的管理及整理統計資料的工作，並協助處理上訴、檢控和紀律研訊事宜

4.協助進行有關樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的公眾教育和宣傳事宜。

聘用條款：

獲聘用的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期按聘任時部門實際需要而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。請在信封面上註明申請職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真或電郵方式提交的申請書，將不獲處理。衞生署

【研究主任（籌備小組）】

月薪：港幣41,530 – 45,670元 (入職薪酬視乎有關學歷及工作經驗而定)

截止日期：27/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒授的化學、生物化學、生物科技或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；

2.取得有關學歷後，在實驗室操作、實驗室質量保證管理和研究項目管理方面具備最少五年相關全職工作經驗（與應用化學和/或 DNA實驗室設備相關的科學分析工作可獲優先考慮）

3.具卓越電腦程式應用技巧，特別是Mircosoft Office軟件(包括Word, Excel和PowerPoint)的操作

4.符合語文能力要求

(i)在香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第 3 級或以上成績

(ii) 香港高級程度會考中，在(1)中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科，以及(2)英語運用科考獲 E 級或以上成績

5.操流利粵語及英語

職責：

1.運用高科技檢測儀器開發檢測方法並提供專業意見和技術支援，協助設計及開展與中成藥及／或中藥材化學指標成分及／或品種溯源相關的研究項目

2.協助管理及維持實驗室的質量保證及品質管理系統

3.為實驗室相關的設備採購、測試、認證和儀器校準方面提供專業意見，並採購不同類型的中成藥、中藥材及測試物料

4.為擬備會議討論文件和資料報告等提供專業意見

5.協助按照國際標準和要求對設備進行維護、校準和功能測試

6.執行高級人員指派的其他職責

聘用條款：

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組,信封面須註明「申請研究主任(籌備小組)職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.在網上遞交申請的人士，必須於2023年7月4日(星期二)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交有關成績單╱修業證書的正本。

【康樂及文化事務署—駐場舞台監督】

月薪：港幣23,305元

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程深造文憑，或具同等學歷

2.持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷

3.持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗

4.香港中學文憑/會考考試五科，包括中國語文及英國語文科，考獲第2級或同等以上成績

5.具備良好的溝通及管理技巧

6.具有良好的中、英文會話及書寫能力，能操流利普通話者可獲優先考慮

7.具良好電腦操作知識及操作技巧，懂操作AutoCAD者可獲優先考慮

職責：

1.擔任當值舞台監督；執行日常的舞台運作及舞台服務管理

2.在佈置舞台、排練及演出時，監督舞台技工及初級人員的工作

3.與使用場地者溝通以解決技術問題

4.協助購置和安裝舞台設施

5.協助擬備及更新設施技術資料、舞台平面圖案、工作圖、以及器材及設施記錄

聘用條款：

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號（3/2013修訂版）提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.填妥的申請表格必須於截止申請日期或之前送達新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。請在信封面上註明「申請非公務員合約駐場舞台監督職位」。

3.逾期、未填妥、未簽署或以傳真或電郵方式提交的申請書或不獲受理。

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。