懲教署去信《華盛頓郵報》批評報道抹黑青少年更生計劃︰完全誤導

《華盛頓郵報》在上周四（8日）刊登一篇名為《Hong Kong prisons work to compel loyalty to China among young activists》（香港監獄強迫年輕社運分子忠於中國）的報道。懲教署署長黃國興今日（12日）去信強烈譴責，批評報道內容曲解「沿途有『理』」計劃原來幫助年輕人擺脫激進思想的目的，又強調計劃為自願性質。他認為《華盛頓郵報》抹黑計劃成政治控制和破壞人權的工具，斥責為完全誤導、不負責任及荒謬。



《華盛頓郵報》在6月8日刊登的一篇報道，被懲教署署長黃國興去信表示強烈譴責。（網頁截圖）

《華盛頓郵報》上周四刊登的《Hong Kong prisons work to compel loyalty to China among young activists》，內容提及採訪了多名因2019年社會運動被起訴入獄的前少年犯，以及懲教署前僱員，並稱懲教署對相關犯人採用極端化計劃（deradicalization program）。

黃國興今日去信《華盛頓郵報》，強烈譴責相關報道，批評內容失實及帶有偏見，詆毀懲教署。黃國興解釋，「沿途有『理』」計劃為在囚人士提供反思和學習的機會，並推廣守法和包容的價值觀，以便他們獲釋後能夠過健康生活。他批評報道曲解懲教署目的，強調計劃幫助年輕在囚人士擺脫激進思想，以及更好理解積極價值觀。

懲教署署長黃國興。（資料圖片／羅君豪攝）

黃國興指，該計劃為自願性質，從來沒有強迫在囚人士參與，並指計劃推出以來，因社會運動被定罪的在囚人士，有高達70%自願參與計劃。他又指，愈來愈多計劃參與者成功重返社會的案例，證明計劃的價值及效用。

黃國興強調，懲教署的職責受到法律、規章及規章指引，批評《華盛頓郵報》將計劃抹黑成政治控制和破壞人權的工具，為完全誤導、不負責任及荒謬。（Your smearing of our rehabilitation program as a tool for political control and undermining human rights is totally misleading, irresponsible and absurd.）

內文亦提到懲教署要求在囚人士觀看內地宣傳片，其中包括電影《長津湖》，更引述在囚人士稱，被要求在數周內多次觀看該電影，並要填寫表格分享最喜愛的角色。黃國興批評，表面上以電影為例，指責懲教署製造絕望感，為毫無根據及可恥。

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懲教署網頁顯示，因應社會運動被判入懲教院所的青少年持續增加，故從2020年開始，由更生事務處統籌轄下教育分組、部門臨床心理學家及政府其他部門，展開針對性更生計劃，協助該批青少年糾正激進思想，建立正確價值觀。

其中懲教署在2021年便籌備在壁屋懲教所設立「青少年研習所」，通過個人輔導和心理治療計劃，識別時下青少年犯罪背後的心理成因，並針對可變因素提供心理治療，以引導他們不再踏上持續犯法之路。