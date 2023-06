懲教署去信《華盛頓郵報》批評報道抹黑青少年更生計劃︰完全誤導

《華盛頓郵報》在上周四(8日)刊登一篇名為《Hong Kong prisons work to compel loyalty to China among young activists》(香港監獄強迫年輕社運分子忠於中國)的報道。懲教署署長黃國興今日(12日)去信強烈譴責,批評報道內容曲解「沿途有『理』」計劃原來幫助年輕人擺脫激進思想的目的,又強調計劃為自願性質。他認為《華盛頓郵報》抹黑計劃成政治控制和破壞人權的工具,斥責為完全誤導、不負責任及荒謬。



《華盛頓郵報》在6月8日刊登的一篇報道,被懲教署署長黃國興去信表示強烈譴責。

《華盛頓郵報》上周四刊登的《Hong Kong prisons work to compel loyalty to China among young activists》,內容提及採訪了多名因2019年社會運動被起訴入獄的前少年犯,以及懲教署前僱員,並稱懲教署對相關犯人採用極端化計劃(deradicalization program)。

黃國興今日去信《華盛頓郵報》,強烈譴責相關報道,批評內容失實及帶有偏見,詆毀懲教署。黃國興解釋,「沿途有『理』」計劃為在囚人士提供反思和學習的機會,並推廣守法和包容的價值觀,以便他們獲釋後能夠過健康生活。他批評報道曲解懲教署目的,強調計劃幫助年輕在囚人士擺脫激進思想,以及更好理解積極價值觀。

懲教署署長黃國興。

黃國興指,該計劃為自願性質,從來沒有強迫在囚人士參與,並指計劃推出以來,因社會運動被定罪的在囚人士,有高達70%自願參與計劃。他又指,愈來愈多計劃參與者成功重返社會的案例,證明計劃的價值及效用。

黃國興強調,懲教署的職責受到法律、規章及規章指引,批評《華盛頓郵報》將計劃抹黑成政治控制和破壞人權的工具,為完全誤導、不負責任及荒謬。(Your smearing of our rehabilitation program as a tool for political control and undermining human rights is totally misleading, irresponsible and absurd.)

內文亦提到懲教署要求在囚人士觀看內地宣傳片,其中包括電影《長津湖》,更引述在囚人士稱,被要求在數周內多次觀看該電影,並要填寫表格分享最喜愛的角色。黃國興批評,表面上以電影為例,指責懲教署製造絕望感,為毫無根據及可恥。

懲教署網頁顯示,因應社會運動被判入懲教院所的青少年持續增加,故從2020年開始,由更生事務處統籌轄下教育分組、部門臨床心理學家及政府其他部門,展開針對性更生計劃,協助該批青少年糾正激進思想,建立正確價值觀。

其中懲教署在2021年便籌備在壁屋懲教所設立「青少年研習所」,通過個人輔導和心理治療計劃,識別時下青少年犯罪背後的心理成因,並針對可變因素提供心理治療,以引導他們不再踏上持續犯法之路。