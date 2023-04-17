懲教署與八大簽備忘錄　助在囚青少年獄中繼續學業

涉及2019年反修例風波而被判囚的青少年中，不少是大學生。懲教署今日（17日）與大學教育資助委員會資助的八所大學簽訂合作備忘錄，建立長遠的合作關係，協助希望持續進修的在囚大學生繼續學業。



保安局局長鄧炳強致辭時表示，簽備忘錄體現雙方在協助在囚青少年重投社會方面的意願和努力，讓他們可以繼續學業，將來為香港和國家作出貢獻。



懲教署為有需要學生安排學分轉移

合作備忘錄由懲教署署長黃國興及八所教資會資助大學的校長／代表共同簽署，並由保安局局長鄧炳強及研究資助局主席黃玉山教授代表教資會共同見證。

懲教署表示，一直致力為在囚人士提供適切的更生計劃，並鼓勵在囚人士持續進修。簽署合作備忘錄，將有助懲教署為有悔意的在囚學生在學習上提供更全面的支援，包括為有需要的學生安排學分轉移，協助他們在獲釋後繼續在所屬大學修讀課程。

大學校長會鄭國漢：助在囚青少年獲釋後過有意義生活

大學校長會召集人、嶺南大學校長鄭國漢表示，教育可以為青少年在囚人士提供個人進步和成功的機會，從而為他們帶來目標、成就感和希望，在獲釋後過上有意義的生活。他相信簽署備忘錄後，更多青少年在囚人士將在各教資會資助大學的協助下獲得持續教育的機會。

鄧炳強致辭時表示，懲教署與各大學簽訂合作備忘錄，體現雙方在協助在囚青少年重投社會方面的意願和努力，讓他們可以繼續學業，成為有抱負和具正向思維的人，為香港和國家作出貢獻。

黃玉山教授表示，懲教署及教資會資助大學的合作見證了教育讓生活變得更美好的共同信念。他讚揚雙方對教育的承諾及推動這項可讓在囚人士改變的計劃，相信透過支援在囚教育，定會為在囚人士、他們的家人，以致整個社會帶來更美好的將來。