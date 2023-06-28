七旬老翁北上深圳　遇中年婦兜搭試做美容　家屬稱濫收費用4000元

中港兩地恢復開關後，不少港人選擇北上深圳消費玩樂。不過讀者李女士向《香港01》稱，上周五（23日）一家人三代同堂到深圳玩樂，惟其年約70歲的父親，卻在街上遇到數名中年婦兜搭，邀請他免費試驗美容服務，在「懵懵懂懂」下花費人民幣4,000元（約4,345港元）接受洗面及挑黑頭療程，整個過程約30分鐘。

她得悉事件後到公安局求助獲處理，經磋商後獲退還當中的人民幣2,500元（約2,715港元）。她希望透過分享事件，提醒其他市民避免遭濫收費用。



▼2023.06.22 端午節大批港人北上消費▼



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深圳水圍村逛街 中年婦邀請「免費試做Facial」

最近人民幣跌勢加劇，本港物價卻不斷上漲，部份港人周末選擇到深圳吃喝玩樂。李女士上周五帶有約70歲的父親到深圳見識，但在福田口岸附近的水圍夜市，卻遇上「劏客」。她指當時在戶外遊樂場陪伴女兒嬉戲時，父親獨自一人在深圳水圍村逛街，並遇到數名中年婦兜搭，邀請他「免費試驗美容服務」：「有幾個女人叫你入去，話免費幫你做呢樣嗰樣啦。」

李女士形容該店只是路邊攤檔，其父在接受免費療程後，再被推銷另外的美容服務，並在「懵懵懂懂」的情況下完成療程，並購買消炎藥物，整個過程僅約30分鐘，並無使用任何儀器，僅用刺針挑起黑頭，「可能我爸爸年紀大，同埋佢又未見識過呢啲，佢又唔知道，所以俾佢拉咗入去做。」

消炎藥索價1000元人仔︰當時聽到一定係俾人呃咗

惟直至晚飯時，李女士翻查微信支付的帳單，發現父親僅清洗面部及去除黑頭，便花費人民幣4,000元（約4,345港元），其中該消炎藥便佔人民幣1,000元（約1,086港元）。「一樽藥平時成本價可能幾蚊雞，乜包裝都冇，佢話交咗1,000蚊，我當時聽到咁樣一定係畀人呃咗啦。」她認為父親或礙於「大男人主義」，不希望家人擔心，因此晚飯前一直沒有提起事件。

李父翌日亦坦誠表示感到「肉赤」，明白被索取過高金額，李女士於是隨即到公安局求助。她指，警方沒有即時立案，將事件轉介至專門巡邏市場的執法人員，負責與商戶協調，並在約兩個小時後通知商戶願意退款，倘事件若未能解決，才會插手繼續處理。

向公安求助最終獲退還$2500

其後商戶向李女士稱，由於李父當時已接受多個項目，提議退還一半金額，即人民幣約2,000元。但李女士認為商戶互亂收費，僅消炎藥索價1,000元，並不同意提案，認為退回人民幣3,000元才合理。但她考慮到當日需要趕著回港，沒時間再糾纏下去，最終成功討回人民幣2,500元（約2,715港元），「佢哋都知道係騙子手法，都承認係有咁樣，唔係佢哋都唔會退我錢啦，亦都冇再商量，冇再解釋太多。」

當買一個教訓︰唔敢再帶佢去嗰啲地方

李女士亦在離開深圳前，重回水圍夜市的美容攤檔，發現再有來自本港的長者，亦在該店接受美容服務。她期望可提醒其他市民，避免被濫收費用。她並拍下價目表，相片中顯示大部份為修眉的相關服務，僅其中一項「祛痣」與李父接受的療程有關。不過她指，其父雖然平日疏於保養皮膚，長有不少黑頭，卻沒有長痣或斑點，因此沒可能索價數千元。

李女士又指，由於父親依賴子女的生活費為生，失去人民幣1,500元後，心情已低落數日：「一個老人家喺一個地攤舖咁簡單幫你清理面部，就使咗1,500蚊（原為4,000元），對於一個老人家嚟講實在係好貴。」她的丈夫亦勸說，將此事視為買一個教訓，「我都唔係好敢再帶佢去嗰啲地方喇，最多係同佢食下嘢就算喇。」

記者在周二（27日）經微信向商戶查詢事件，惟截稿前仍沒收到任何回應。