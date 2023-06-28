廣納環球醫療人才　逾50位非本地培訓醫生已通過遴選

人口老化、醫療需求持續攀升，是不可忽視的社會問題。當世界各地都出現人才荒時，「搶人才」再不能只流於幾句口號，必須坐言起行；行動比說話重要，醫院管理局持續推出多項留人手、爭人才的措施。醫管局團隊於今年4月及本月，分別前往英國及澳洲，參加由特區政府舉辦的招聘活動，瞄準人才，主動出擊，招攬合適的非本地培訓醫生加入醫管局，初步招聘成績可算理想。



撰文：醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生



本月初，醫管局團隊到澳洲悉尼，參與特區政府舉行的招聘活動，招攬非本地培訓醫生加入醫管局工作。

回想4月英國之行，是我們初次出擊遠赴海外招聘人才，當時團隊的態度審慎樂觀，將心比己，要回流香港工作實非一個容易決定，因為這個決定影響的不只是醫生個人，而是其整個家庭。但我們誠意十足地踏出了第一步，在倫敦期間，我們接觸了600多名醫學生及執業醫生，當中逾半數人表示有興趣回港發展。在英國與一眾醫學生及執業醫生交談的過程中，最讓我印象深刻的是他們發問還比想像的來得更踴躍，而且發現他們不少人「有備而來」、「做足功課」參加招聘會，問題細緻深入，能感受到他們的確有心想回流香港發展醫療事業。

有了英國之行的經驗，我們本月初到澳洲悉尼招聘當地人才，結果亦令人滿意，吸引超過200位當地培訓的醫學生及執業醫生參加招聘活動，同樣有過半數參加者表示有興趣回流香港加入醫管局工作。

醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生 (左) 向澳洲的醫學生及醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排。

英國與澳洲之行的迴響令人十分鼓舞，過去兩個月有逾50位非本地培訓醫生已接受面試並通過遴選。醫管局正陸續為其餘合適的非本地培訓醫生配對相應的職位、專科及部門，將會向香港醫務委員會提交申請，期望他們最快於今年第三季能正式加入醫管局的大家庭。另外，醫管局亦會繼續跟進其他招聘活動參加者的來港工作意向，希望協助他們盡快來港工作。

現時公立醫院有57名非本地培訓醫生，透過有限度註冊或特別註冊工作。繼英國與澳洲之行後，我們會繼續走訪不同國家和地區，向海外醫科畢業生和執業醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排，吸引他們加入醫管局，以紓緩人手不足的問題。

此外，我們正密鑼緊鼓研究推出「環球醫療人才匯聚計劃」，為全球不同地區的醫療專才提供一至兩年的彈性安排，招攬他們加入醫管局交流。這些環球專才可以在香港好好累積專業經驗；醫管局的同事亦十分期待與來自世界各地的醫療專才交流；同時他們亦可以紓緩本港公營醫療人手短缺問題，可說是雙贏。

醫管局正密鑼緊鼓研究推出「環球醫療人才匯聚計劃」，為全球不同地區的醫療專才提供一至兩年的彈性安排，招攬他們加入醫管局交流。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

