繼1912年4月「鐵達尼號」沉沒後，1914年5月29日，發生了震驚20世紀第二大海難——在14分鐘內英國「愛爾蘭女皇號」沉沒。這船是加拿大太平洋輪船公司的驕傲，當時為最新技術結晶體，但天降橫禍，在大霧中被另一艘船撞到，當時船上1 477名乘客中，共有1 012人罹難。更因船沉得太快，沒有時間遵從婦女和兒童優先救助原則，所以138名兒童乘客中，只有四名僥倖生還。



船上乘客中有170名救世軍青年領袖，正前往倫敦參加國際周年大會。他們的客艙就剛好在救生衣儲物艙的旁邊。他們全都以最快的速度穿上救生衣並跳入了海中，但最後這170條生命卻無一倖免。到底發生過甚麼事？



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



青年使命感改寫「鐵達尼」浪漫悲劇。

有一位體格魁梧的中年男倖存者，熱淚盈眶，聲音顫抖地描述被救的情況：當時有位20歲出頭、體格嬌小、身穿救生衣的女子，拼勁地游向他身旁，問他：「信了耶穌嗎？」他回答：「沒有。」這女子就即時把身上的救生衣脫下，交給他，並向他說：「你比我更需要這件衣；將來好好把握機會返教會。」

根據倖存者還原當時情況，原來170位救世軍青年領袖跳入海後，紛紛游到落水者身邊，脫下身上的救生衣為他們穿上，直到全部救生衣被送出，而他們卻全部罹難。

以上不是電影情節，而是歷史事實。當中沒有渲染巨輪沉沒也不能淹沒的浪漫愛情，反而道出了在生死關頭，青年人活出「救世」使命，捨生成仁，實踐人性光輝的一面。

照顧病人至康復是一件埋身職事，當病人臨床情況嚴重時，極需全天候廿四小時、無休止密集式和跨專業的醫治和照料；當病情逐步穩定下來，用心的關顧和貼心的扶持，會令病者感到康復的盼望和恩惠。（資料圖片/余俊亮攝）

五月尾，我被邀參加一個名為「活出召命的醫者」聚會。與會者都是年青人，有醫生、護士、專職醫療人員和在各專業受訓的學生。他們一眾醫護最前線的，都有那170位年青領袖的素質，對「救急扶危」同有使命感，但人口老化所帶來的工作重擔，猶像大家都同在這一艘正下沉的醫療輪船，壓力大大打擊了他們原有的熱誠和堅持。

事實上，照顧病人直至康復是一件埋身職事。當病人臨床情況嚴重時，極需全天候廿四小時、無休止密集式和跨專業的醫治和照料；當病情逐步穩定下來時，用心的關顧和貼心的扶持，會令病者感到康復的盼望和恩惠。

年青醫護當然也認同堅持救急扶危的使命重要，但似乎時間匱乏困擾著年青一代是一個常態，如資深的領袖能鼓勵各人持守「救急扶危」，以身作則，可以令他們繼續前行，不感孤單，也會更願意多付上私人時間和心力，去做好非常有意義的救治工作。

其實各人一天都有二十四小時，不會比旁人擁有多一秒或少一秒，所以匱乏與否，見仁見智。同一時間，因為人逐漸成長，身份角色也增多。例如，自己不單是一位醫生，也是家中的丈夫和爸爸，亦都是教會（或某社交圈子）的一員，所以安排時間於工作、家庭和教會（或社交）成為莫大挑戰。

多年來，用心聆聽、留心觀察、虛心試行，務必使家庭、工作和事奉（或社交）三個生活圈融合成為一個圓，做到「三圈一圓」，就不再為三圈疲於奔命。會上年青人都對三圈一圓的生活模式大感新鮮。我期盼他們各人都可以逐步重奪時間主權，把自己的生命時間同時投放於盡心愛護家人，持守救急扶危和同建共濟社群三圈上。

要如何勾劃出屬於這一代的三圈一圓？就交由各位年輕同業創意無限地規劃了！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

